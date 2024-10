Técnico del Rayo aterriza lo que dijo James Rodríguez y lanza cruda respuesta: “De ninguna manera”

“No, de ninguna manera. Y además creo que hasta que no entremos (en puestos europeos), ojalá entremos en una fase de la temporada que queden siete partidos, os pueda afirmar esto. Ojalá que pase eso. Cuando queden ocho os mentiré, os diré que todavía no es el objetivo, pero creo ahora sinceramente que no es el momento de cambiar los objetivos”, declaró en rueda de prensa desde el estadio José Zorrilla, casa del Valladolid, donde ganaron con doblete de Jorge de Frutos.