Escándalo en la final del Mundial de Talla Baja: Paraguay se retiró del campo para que Argentina fuera campeón

Pero este no fue el único motivo para que la selección de Paraguay se marchara del campo antes de tiempo. Otro de los detonantes fue un escupitajo de un hincha argentino. El juego finalizó antes de que culminara el primer tiempo. El compromiso se disputaba en el Polideportivo Islas Malvinas.

“No tengo más que palabras de congoja, de dolor. No lo esperaba, tenía que ser una fiesta. Es picante siempre la situación entre Paraguay y Argentina, no es la primera vez. Es la tercera vez que nos enfrentamos en una final”, manifestó tras lo sucedido Silvia Rojas, parte de la organización del Mundial, en palabras recogidas por TyC Sports .

Carlos Antonio Vélez no tuvo piedad con el presidente Petro y Néstor Lorenzo; “destructores al mando del país”

Contexto: Carlos Antonio Vélez no tuvo piedad con el presidente Petro y Néstor Lorenzo; “destructores al mando del país”

“En Argentina —no voy a defender ninguna posición porque de fútbol no sé— los muchachos tenían decidido jugar el mejor partido posible. De hecho, fue alguna de las cosas que se hablaron en los vestuarios con cada uno de los capitanes y con los árbitros. De mantener la caballerosidad, el buen juego, mostrarle al mundo lo hermoso de todo esto. Yo lo lamento mucho porque se nos ha ido de las manos, no esperaba esta reacción de Paraguay. Tienen como queja que los árbitros cobraron una mano que no era y en los videos muestran que sí fue. Es todo lo que pueda decir respecto al partido, nada más”, incluyó.