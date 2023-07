Escándalo en la Sudamericana: miembro del Universitario fue detenido en Brasil por insultos racistas y pasó la noche en un calabozo

Universitario de Deportes se encuentra en medio de una polémica, no solo por su derrota ante Corinthians por 1-0 en São Paulo en el partido de la Copa Sudamericana, sino también por un presunto acto racista protagonizado por el preparador físico uruguayo Sebastián Avellino.

Deu ruim! 🏴🏳️ Preparador físico do Universitário-PER é detido por atos racistas na Neo Química Arena e torcedores vão registrar B.O pic.twitter.com/INNdxCRhII

Corinthians vs Universitario - Copa Sudamericana 2023. | Foto: Miguel Schincariol

“Yo no vi. Lo conozco y trabaja conmigo desde hace 13 años, desde 2010. Es un tipo muy respetuoso. Según me dijo, sus gestos fueron malinterpretados. Le estaban escupiendo y maldiciendo. Lamentablemente, son cosas de fútbol. Parece que los fans pueden hacer lo que quieran. Si reaccionamos, está mal. Es así. Pero los hinchas de Corinthians y Universitario también se equivocan si no se comportan como es debido para estar en el juego”, dijo el uruguayo Fossati.