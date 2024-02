Esta habría sido la principal condición de Mbappé para jugar en el Real Madrid

Tras la conocida noticia que dio el periodista Fabrizio Romano, informando que Kylian Mbappé no seguirá en el París Saint-Germain la temporada que viene y que incluso, ya habría informado al presidente Nasser Al-Khelaifi, representante del grupo inversor catarí que es dueño del actual líder de la Ligue 1 que no renovará su contrato, se reveló lo que quiere para ir al club de Carlo Ancelotti.

“Mbappé pide 50 millones de euros brutos por temporada, pero el Real Madrid no está por la labor de pagarle eso. A partir de ahí, aparecen cifras para todos los gustos, pero parece claro que no cobrará más que Bellingham y Vinicius porque el Real Madrid no quiere romper la escala salarial del vestuario. Así, se habla de un contrato que rondaría los 30 millones de euros”, advierte Mundo Deportivo y agrega que los derechos de imagen es el ítem en el que aún el club y el jugador distan para definir el contrato.