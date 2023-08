Estallan de indignación las redes | Tiktoker arremetió contra la celebración a la selección Colombia Femenina; “están celebrando un octavo puesto ¿de verdad?”

Indignante, así ha sido para muchos internautas el reciente video de un tiktoker donde arremete contra la celebración realizada para la selección Colombia Femenina en el Movistar Arena tras su llegada al país cafetero, luego de clasificar, por primera vez en la historia, a los cuartos de final de una máxima cita orbital.

Como si se tratara de una broma, el joven tiktoker fue enfático en dejar clara su postura frente a la celebración que recibió el equipo femenino en Bogotá.

Recibimiento de la Selección Colombia Femenina de Mayores. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

A lo anterior, de inmediato, muchos internautas reaccionaron con severidad frente a la opinión, asegurando que está fuera de lugar con frases como: “Las opiniones son ideas, pero no todas las ideas son respetables, o si no los judíos no habrían tenido que pasar por lo que pasaron...”

Por supuesto, la reacción generó indignación, pero al mismo tiempo conciencia de que la razón para decir eso sobre los logros del equipo, radica en una inminente forma de llamar la atención en sus redes sociales para conseguir seguidores, visualizaciones y likes, con lo que otros usuarios reaccionaron a su video comentando: “¿Te quedaste sin contenido, no eres un influencer, no influyes en nada, solo eres alguien buscando llamar la atención?”.

Cabe hacer hincapié en que las jugadoras de la selección Colombia llegaron a los cuartos de final de un certamen, en el que jugaban las mejores futbolistas del mundo, teniendo como Liga local un campeonato intermitente en sus tiempos de juego, con salarios cuestionables, frente a los salarios de los jugadores de los equipos masculinos, y que se enfrentaban a jugadoras imponentes que tienen en el fútbol de su país garantías exorbitantes frente a las que poseen las colombianas en la Liga local.

“Ey, de verdad no puedo creer lo que están celebrando. Me estás diciendo, en serio, que están haciendo una celebración, en el Movistar Arena. Están celebrando un octavo puesto, ¿de verdad?, y después uno se pregunta que por qué no ganamos nada, que por qué ganamos tan pocas cosas, o bueno, solo un título, pero pues si desde el periodismo la prensa y todos los medios, aplauden octavos puestos, pues qué vamos a esperar nosotros, qué vamos a ganar?”, expuso el tiktoker.

Además, hizo énfasis en que, según él, no es una cuestión de género: “Esto no se trata de mujeres, no se trata de hombres, se trata de una cultura que aplaude la derrota, básicamente eso”.

Sin embargo, en su discurso, se contradijo al intentar hacer una aclaración: “Y ojo, esto no se trata de quitarle valor o mérito al trabajo que han hecho las mujeres para llegar a cuartos de final, para nada, pero una cosa es valorar el trabajo que se ha hecho y otra cosa muy diferente es celebrar octavos puestos, muy diferente”, añadió.

Recibimiento de la Selección Colombia Femenina de Mayores | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“El día que empecemos a ser más exigentes con nuestros jugadores, con nuestras jugadoras, sabiendo el talento, calidad que tienen, desde ese día pensaremos que el objetivo único para celebrar es el primer puesto, ser campeones, nada más”, agregó.

Sin más, el tiktoker fue puntual en pedir que se comparta su idea: “Pero muchachos, el cambio de mentalidad lo tenemos que hacer entre todos, ustedes, yo, a compartir todo esto, no estar celebrando cosas que no hay que celebrar. Esto es un problema cultural, un problema de país, que tenemos una mentalidad muy pobre, muy conformista. Hay que empezar poco a poco a cambiar esto, que se riegue por los medios de comunicación periodistas, prensa, si empezamos a cambiar nuestra mentalidad, nuestras exigencias, quizá algún día soñemos con levantar otro título”, añadió.