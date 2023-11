“Este equipo está a la altura”: Jorge Almirón calienta la gran final de la Copa Libertadores ante Fluminense

“ Hemos venido jugando este partido desde hace mucho tiempo. Preparándolo, conversándolo, imaginándolo . Vamos a jugar contra un gran equipo que no cambiará su forma de jugar por estar en la final”, dijo Almirón en rueda de prensa.

“ Me siento muy orgulloso por la ilusión que hemos generado en la gente. La mayor movilización de hinchas de Boca en la historia. Es una gran responsabilidad y somos conscientes de lo que está en juego, de lo que desea el hincha de Boca”, dijo.

“Nos preocupa porque nuestras familias están en camino. Sé que no es el grueso de la gente. Brasil es un país maravilloso y muchos argentinos venimos acá. Sé que lo de ayer no representa al club (Fluminense), y solo esperamos que no se repita más”, enfatizó.