Este es el dinero que espera recibir Real Pasión, primer equipo de Mayra Ramírez, tras su llegada al Chelsea

SEMANA. Profe, cuéntenos cómo empezó su proceso de formación con Mayra Ramírez

Jean Albert Martínez, formador de Mayra (J.A.M).: Ella es de Sibaté en Cundinamarca. Yo la conocí un día que fui a mirar un tema de unas deportistas y la vi que estaba jugando un partido de microfútbol contra unas señoras mayores de edad. La detecté, la invité y empezamos a hacer todo el proceso para que viniera a entrenar a Funza, a Real Pasión, que fue ese club formador de ella. Ella llegó a los 10 años de edad y estuvo hasta los 17 años.

SEMANA. ¿Qué le vio en ese partido para decir, “me la llevo”?

J.A.M.: Se las pasaba a todas. No daban pie con bola con ella, más allá de su juventud, tenía un biotipo increíble. Yo la vi como una niña de 15 años de edad y tenía 10 años. Era la jugadora que necesitábamos, que estábamos buscando. Se destacó en Real Pasión. No imaginé la dimensión en la que estamos en este momento, pero sí hicimos un proceso muy lindo. Integramos la selección Cundinamarca, donde siempre fui el director técnico.

Con ella conseguimos los dos únicos títulos que ha tenido la Liga de Fútbol de Cundinamarca en sus 90 años. Pudimos también jugar la Pre- Copa Libertadores de América y representar a Colombia en el torneo como Real Pasión.

Mayra Ramírez con el Stamford Bridge de fondo | Foto: Chelsea FC via Getty Images

SEMANA. ¿Cómo fue el acompañamiento hacia el profesionalismo?

J.A.M.: En su posición de delantera terminó como goleadora del torneo internacional. Sale todo el tema de que van a hacer la primera liga profesional colombiana, hacemos un convenio con Fortaleza y jugamos la primera liga. De ahí no pararon las llamadas. Me llamó Independiente Medellín y prestamos la jugadora para su segunda Liga Profesional.

Aquí hay una anécdota, en ese momento Mayra, muy arraigada a Funza, a esa familia que formamos, automáticamente habla con el presidente y con Liliana Zapata en DIM y Formas Íntimas y les dice: “Yo me voy al DIM si ustedes le dan a mi club 10 balones, 10 petos, 10 estacas”, pidió material para nosotros para dejarle algo a las niñas y no dejarlas solo así. Luchó para que ellas estuvieran mejor. Apenas llegó el material, ella se fue al equipo poderoso. Su gratitud es una de las mejores características.

SEMANA.: Luego se va a España, al Huelva y Levante...

J.A.M.: Ahí, ella termina con el DIM y vuelve a Real Pasión. Ahí me llama Pepe Rico, que es un empresario de España, que estaba aquí en Colombia y me cita a una reunión para hablar sobre Mayra. Ya le venía haciendo un seguimiento. La llevan al Sporting de Huelva, que es el primer equipo que llega en España. Juega dos años allá. Luego esta misma firma hace la transferencia para que Mayra pueda pasar al Levante. Ella cambia de firma de representación, que es la que termina haciendo ese convenio para poderla pasar al Chelsea.

SEMANA.: Con el paso a Huelva y Levante, ¿ustedes en Real Pasión recibieron algún beneficio económico?

Mayra Ramírez debutó con el Chelsea. | Foto: Foto tomada del perfil de X @ChelseaFCW

SEMANA.: ¿Y tras su paso al Chelsea? ¿Recibieron dinero como el club formador?

J.A.M.: Actualmente, por el tema de la transferencia de Mayra, estoy en la investigación porque literalmente no tengo bases. Lo poquito que yo he investigado, es que salió una noticia que existe un 5% que se divide entre los equipos formadores de Mayra, desde los 12 años hasta los 23 años. A Real Pasión, que fue el club formado por casi 10 años, le corresponde el mecanismo de solidaridad. No como derechos de formación, que al parecer no es igual con la mujer que con los hombres.

SEMANA.: ¿Cuánto esperan recibir en dinero?

J.A.M.: Pues según los cálculos que están diciendo, es que hay 106 millones de pesos que hay que dividirlo entre los cuatro clubes que hicimos parte de este proceso de formación de los 12 a los 23 años. Yo en este momento tengo pensado arrendar una casa hogar con las niñas. Tengo que contratar una persona para que cuide las deportistas, les dé la alimentación y todo este tema. Quiero seguir invirtiendo en el fútbol femenino. Esta bendición que llega, yo creo que hay que cosecharlas, como se cosechó con Mayra. Mejorar el club y sacar más deportistas del nivel de ella.

SEMANA.: ¿Esa plata ya está asegurada o qué falta?

SEMANA.: ¿Ha hablado con Mayra de esa plata para que les ayude?

J.A.M.: Hablé este domingo con ella. Me dijo que había una noticia mala y una buena. La mala es que es demorado el proceso y no sabemos cuando llegará ese dinero. La buena es que sí hay un reconocimiento, pero hay que mirar como se logra. Eso fue lo que me dijo. Literalmente ella está dispuesta a ayudar. La gratitud de esta mujer es enorme. Cada vez que viene a fin de año mira cómo están las deportistas y si les puede dar guayos, uniformes. Esta vez me dijo, “profe, te lo mereces, te lo ganaste, eso es tuyo y por favor, no lo vayas a dejar perder. Peléalo”. Ya averigüé con abogados y me dicen que me cobran el 25 % de lo que se pague por honorarios, vamos a ver como resolvemos.

SEMANA. ¿Qué le dice usted a la Federación para que ayuden a los clubes en este tipo de casos?

J.A.M.: Yo creo que a nosotros, los clubes formadores, nos tienen que ayudar con el tema de que exista una persona que tenga ese vínculo con los clubes como el Chelsea, que nos esté informando de parte de federación, que nosotros podamos tener ese contacto y cuando existan esta situación como esta, poderle preguntar. Voy a ir a la Federación y a buscar quién es el responsable. Lo necesitamos muchísimo, no solamente yo como club Real Pasión, sino que esto es una dolencia de todos los clubes amateur del fútbol femenino.

Toca luchar para que nos reconozcan algo y pagarle a los abogados por eso. También hubo un dinero que nos prometieron por jugadoras que se fueron al Mundial de Fútbol el año pasado de parte de la Fifa y Federación. Mandamos unos documentos a través de la liga que certificó los años de Mayra con nosotros. Eran más o menos haciendo el cálculo, unos 30-40 millones de pesos. Hasta el día de hoy no sabemos nada de eso. Hasta el sol de hoy, no hemos visto nada.

Jean Albert Martínez, formador de Mayra Ramírez | Foto: Archivo personal Jean Albert Martínez, formador de Mayra Ramírez

SEMANA.: ¿Cómo tomó la noticia de Mayra al Chelsea? ¿Le sorprendió?

J.A.M.: Voy a decir una cosa que de pronto se sale de la proporción, pero lo siento en mi corazón y no solamente por ser Mayra, sino por conocedor del tema del fútbol femenino. Creo que Mayra puede ser, en algún momento si no se limita, la mejor jugadora del mundo. Porque es la única jugadora colombiana con un prototipo y con un desarrollo de fibras musculares en el tema de potencia, que no lo tienen otras jugadoras. Su biotipo la hace internacional.

Como Marta, la jugadora brasileña, de gran biotipo, estructura, y talento, Mayra ha mejorado mucho a través del tiempo y por el paso de los clubes. Yo hice solo una contribución y los otros equipos pulieron esta joya. La criticaron porque en la selección no hizo goles, tuvo esa racha. Pero pocos ven que tuvo influencia en el juego, solidaria, de colectividad. Hasta yo le decía por qué no le pegaba al arco, porque hacía famosas a las demás pasándole el balón para que hicieran el gol. Pero el Chelsea sí le reconoce lo que es.

SEMANA. Va a reemplazar a Sam Kerr, no es un reto fácil para ella.

J.A.M.: Yo creo que a Mayra le va a dar. Este no es su techo. El equipo como el Chelsea tiene una visión más grande. Le apostaron a 4 años en el contrato y es una transferencia histórica, eso habla de su potencial. Es uno de los mejores equipos del mundo y ella hizo historia como la primera del país.

SEMANA.: ¿Qué consejo le daría?