Este es el insólito motivo por el cual Lionel Messi se dejó crecer la barba

A lo largo de su carrera el futbolista argentino ha tenido diferente cortes de cabello, pasando por el cabello muy largo en sus inicios en Barcelona, para luego tener el cabello mucho más corto en los últimos años de su carrera. Sin embargo, algo que llamó la atención en las últimas temporadas es que Messi se dejó crecer la barba, algo que no se vio mucho en el jugador del Inter de Miami.

“Llevaba mucho tiempo afeitándome, yo estaba con Gillette y me decían que, dentro de lo posible, vaya afeitado”, aceptó Lionel Messi en una entrevista con el diario argentino Olé. Confesando que la razón por la que no se había dejado la barba es por ser la imagen de una de las marcas de maquinas de afeitar más prestigiosas del mundo.

Lionel Messi salió eliminado en la 'semis' de la US Open Cup | Foto: Getty Images

Messi increpó y señaló a Wilmar Roldán tras el partido de Argentina vs. Ecuador

“Sabemos que en cada partido tenemos que dar el cien por ciento para sacarlo adelante. Pero quedó demostrado, tanto en los amistosos que jugamos, y hoy que era por los puntos, que este grupo no se va a relajar más allá de lo que logró, que es algo histórico y extraordinario”, remarcó el capitán del campeón mundial.

“Aunque la terna colombiana encabezada por Wilmar Roldán no tuvo que ver en el resultado del juego de eliminatorias Argentina vs. Ecuador e hicieron bien su trabajo, al finalizar el juego Messi no se guardó nada y les reclamo airadamente. ¿Roldán informará a la Fifa?”, comentó José Borda, experto en arbitraje.