Esto dijo Iván Mejía sobre el señalamiento de Gustavo Serpa a Falcao en Millonarios

Millonarios sufrió un duro golpe tras no poder ganar en Pasto. | Foto: Leonardo Castro

Lo que generó noticia hacia la tarde del 27 de febrero fue un clip que surgió de una intervención por parte de Serpa, en la que hacía alusión a las jugadas que no se concretaron y que tenían como señalado a Falcao.

“¿O yo soy el responsable de que Falcao no la metiera en tres oportunidades que tuvo?”, cuestionó. “Nosotros no podemos responder porque jugadores de alto calibre como Falcao, Leonardo Castro, Montero, Juan Pablo Vargas, grandísimas inversiones que ha hecho este club, no tengan el performance adecuado en el último partido”, sentenció.