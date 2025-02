Así reaccionó Falcao García a las palabras de Gustavo Serpa: revelan lo que le respondió

La fecha 7 de la Liga BetPlay 2025-I iniciará en medio de polémica por las declaraciones de Gustavo Serpa, representante de los máximos accionistas de Millonarios, quien señaló a Falcao García por los goles que falló frente a Deportivo Pasto en los cuadrangulares del año pasado.

Aunque Serpa aclaró en la propia asamblea de socios que no tenía ningún problema con Falcao y que sus palabras fueron malinterpretadas, las redes sociales estallaron en contra de la dirigencia azul.

A raíz del revuelo que causaron los videos del momento exacto, el mismo directivo tuvo que salir a calmar las aguas e incluso reveló la conversación que tuvo con Radamel, tras lo sucedido.

“Cuando me di cuenta de que estaban tomando esto para generar una animadversión y para romper la unidad del club, y atacarme a mí, hablé con Falcao”, contó en Caracol Radio.

Serpa asegura que el Tigre reaccionó bien y recibió sus explicaciones de la mejor manera. “Le dije, ‘se presentó este escenario, hice un comentario a este respecto, tú sabes cómo es esto’ y él me dijo ‘no te preocupes’. Le dije: ‘voy a salir a aclarar estas cosas mañana temprano, porque es lo que me corresponde’. Tanto él como nuestros jugadores saben el aprecio que yo tengo por ellos“, afirmó.

Gustavo Serpa, representante de los máximos accionistas de Millonarios. | Foto: Prensa Millonarios.

El directivo de Millonarios explicó una vez más qué quiso decir durante la asamblea. “En ese contexto privado estaba tratando a la nómina, a mis jugadores y estaba haciendo referencia a la calidad de jugadores que tenemos, me referí a Montero, a Falcao, a Vargas, a Leo, nosotros tenemos los mejores y ese era el contexto”, indicó.

Serpa contó que se trató de una discusión con un hincha que lo señalaba de no querer ganar títulos en Millonarios. “Yo como presidente de la junta directiva asumo las responsabilidades que tenga que asumir, pero no puedo responder por ciertas cosas que pasan en el fútbol que tiene que ver con el azar. Y hacía referencia a que qué culpa tenía yo en que la pelota no entrara, que no la metiera Falcao, Leo, etcétera, no podía ser una acusación en contra mía”, subrayó.

Y reiteró su cariño por Falcao García. “Para esta institución significa muchísimo, estamos orgullosos y felices que esté con nosotros. Hemos hecho un esfuerzo gigantesco para que su permanencia en Colombia no solo sea favorable, sino para que esté acá y no se me puede acusar que estoy entonces cargando contra Falcao porque estaba haciendo una referencia de hasta dónde va la responsabilidad de los dirigentes”, sentenció.

Falcao García se va luego de seis meses en Millonarios. | Foto: Getty Images

¿Qué había dicho Serpa sobre Falcao?

Todo el revuelo entre Serpa y Falcao se generó por unas declaraciones durante la asamblea de socios de Millonarios, que se llevó a cabo el jueves en la mañana.

El representante de los máximos accionistas entró en discusión con un hincha por los objetivos del club y allí mencionó las palabras que desataron la polémica en las toldas azules.

Serpa se refirió a aquel partido contra Deportivo Pasto en cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-II que terminó con empate (0-0) y permitió la clasificación a la final de Atlético Nacional.