Santa Fe rompe el silencio sobre la llegada de Alberto Gamero: presidente dio respuesta oficial

“ Gamero es buen amigo mío, lo conozco hace muchos años. En enero de 2020 era DT de Santa Fe, pero él me recomendó a Harold Rivera. Luego él llegó a Millonarios. Es de momentos, en esa época era un técnico que fácilmente habíamos arreglado, pero hoy no sé cuánto cuesta”, declaró en Caracol Radio .

Aunque Méndez no descartó la posibilidad de fichar al estratega samario, aseguró que no hay una decisión tomada en ese sentido. “Primero hay que delinear cuál es el estilo del técnico que requerimos, no podemos dar pasos a la ligera. Hay que analizar el ADN que queremos plasmar”, sentenció.

Inicia la era ‘post-Peirano’

Más allá que no hay un elegido para la dirección técnica, el presidente Méndez se encargó de descartar a uno de los nombres que venía sonando. “Tengo 100 hojas de vida, pero Lucas González de una vez le digo que no. Él firmó contrato y me dejó abandonado cuando venía con Rivera. Yo soy directo. Hay hojas de vida sobre la mesa y no puedo hablar de candidaturas”, completó.