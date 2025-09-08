Los Ángeles Dodgers están atravesando un serio problema en su rendimiento en medio de la definición del título de la División Oeste de la Liga Nacional.

La proclamación probablemente se decidirá en las últimas fechas, puesto que la diferencia entre Dodgers y San Diego Padres es mínima a falta de apenas 19 partidos. El primer lugar lo tienen los de Los Ángeles, con 79 victorias y 64 derrotas, promediando .552, mientras que San Diego acumula 78 triunfos y 65 derrotas para un promedio de .545.

Sin embargo, ambos equipos parecen no querer ganar el título, puesto que en los últimos 10 encuentros los dos solo han podido conseguir tres victorias, un balance bastante pobre si se tiene en cuenta que, por su acumulado, ambos cuentan con grandes posibilidades de obtener una plaza en la postemporada.

En el caso de los Dodgers, perdieron la serie completa frente a Pittsburgh Pirates, además de dos encuentros contra Baltimore Orioles y otros dos frente a Arizona Diamondbacks. Por su parte, Padres cayeron en un duelo frente a Seattle Mariners, en dos partidos contra Minnesota Twins, tres ante Orioles y uno frente a Colorado Rockies.

Ambos equipos deberán mostrar su mejor nivel para poder clasificar a los playoffs. | Foto: Getty Images

El único aspecto positivo es que ambos equipos llegan con una victoria reciente: Padres se impusieron a Rockies y Dodgers hicieron lo propio ante Orioles, lo que podría marcar el inicio de una mejor racha en este cierre de temporada.

De cara al final, Dodgers tendrán un calendario exigente frente a equipos de gran nivel:

Rockies en el Dodger Stadium, del lunes 8 al miércoles 10 de septiembre.

San Francisco Giants en el Oracle Park de California, del viernes 12 al domingo 14 de septiembre.

Philadelphia Phillies en Los Ángeles, del lunes 15 al miércoles 17 de septiembre.

De nuevo ante Giants, pero esta vez como locales en Los Ángeles, del jueves 18 al domingo 21 de septiembre.

Arizona Diamondbacks en el Chase Field de Arizona, del martes 23 al jueves 25 de septiembre.

Mariners en el T-Mobile Park de Washington, del viernes 26 al domingo 28 de septiembre.

Por su parte, Padres deberán medirse a:

Cincinnati Reds en el Petco Park, del lunes 8 al miércoles 10 de septiembre.

Colorado Rockies, también en San Diego, del jueves 11 al domingo 14 de septiembre.

New York Mets en el Citi Field de Nueva York, del martes 16 al jueves 18 de septiembre.

Chicago White Sox en el Guaranteed Rate Field de Illinois, del viernes 19 al domingo 21 de septiembre.

Milwaukee Brewers como locales, del lunes 22 al miércoles 24 de septiembre.

Finalmente, ante Diamondbacks en San Diego, del viernes 26 al domingo 28 de septiembre.