Esto es lo que gana Nicolás Gallo por cada partido como VAR de Qatar 2022; la cifra es alucinante

El árbitro colombiano estuvo presente en el partido de Inglaterra vs. Francia y aspira a llegar hasta la final.

Colombia estuvo bien representada por Nicolás Gallo en la fase de cuartos de final del Mundial Qatar 2022. El árbitro tolimense fue designado por la Fifa como líder del VAR en el partido Inglaterra vs. Francia, que tuvo varios desafíos por los dos penales pitados a favor del conjunto inglés en el segundo tiempo.

El principal aporte de Gallo fue llamar al central, Wilton Sampaio, para revisar el empujón de Theo Hernández sobre Mason Mount, que al final sería decretado como penal al minuto 84. Ese cobro pudo cambiar el rumbo del partido, que se encontraba 2-1 para ese momento, sin embargo, Harry Kane mandó el balón a las nubes y desaprovechó la oportunidad de igualar la serie.

Kylian Mbappé, parado en el centro del campo, celebró a rabiar el error de Kane, que, ante las preguntas de la prensa, decidió asumir la responsabilidad de la derrota, aunque sus compañeros le dieron el ‘espaldarazo’ y lo acompañaron en la tristeza de una nueva eliminación para la selección de los tres leones.

El inglés Harry Kane falla un tiro penal que envía el balón por encima del travesaño - Foto: AP

Más allá de algunas críticas en la prensa inglesa, la actuación de Nicolás Gallo fue tranquila en comparación a lo que sucedió en los duelos de Argentina vs. Países Bajos y Portugal vs. Marruecos, donde los árbitros salieron como principales señalados por parte de los propios jugadores.

Lionel Messi, por ejemplo, salió a hablar ante los medios de comunicación del desempeño del español Mateu Lahoz, que fue descartado por la Fifa para las semifinales y la fase final. Lahoz rompió el récord de más amarillas en un juego mundialista (18), factor que desató la polémica entre ambas selecciones y sentenció que no pudiera continuar en competencia.

Gallo aspira a estar en semifinales y clasificar a la final del Mundial de Qatar 2022, sabiendo que tiene varios compañeros como rivales que también aspiran al gran logro que es dirigir un partido de esa altura. Sea citado o no, el colombiano terminará en Qatar como uno de los que más partidos ha dirigido desde la cabina del Var, hecho que impacta directamente en su bolsillo.

De acuerdo a datos entregados por el diario AS, los árbitros del VAR reciben 3.000 euros por cada partido de fase de grupos y 5.000 cuando se trata de una ronda eliminatoria como la del sábado entre ingleses y franceses, partido por el que, en pesos colombianos, el colombiano se adjudicó 25 millones de pesos.

En la primera ronda, Gallo fue designado para un total de 8 partidos, aunque lo hizo como asistente de VAR y no como el principal, premio que le llegó ya en las rondas eliminatorias en un total de tres juegos: Inglaterra vs. Estados Unidos, Japón vs. Croacia y el de este fin de semana.

✅ PENAL para Inglaterra: Es un penalti claro de Theo Hernández. Carga ilegal (espalda). Bien por Nicolás Gallo que está de VAR, mal por Sampaio que no vio la infracción a las primeras de cambio #Qatar2022 pic.twitter.com/F1XzwKlIUG — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) December 10, 2022

Su gran decisión hasta ahora sigue siendo lo ocurrido en el partido entre España y Japón por la fase de grupos, cuando convalidó el tanto de Ao Tanaka, que significó el 2-1 a favor de los nipones, su liderato del grupo y la posterior eliminación de Alemania.

Parándose en el argumento que ya habían expuesto los expertos, la Fifa aseguró que la perspectiva de las cámaras es lo que hace pensar que la pelota de Mitoma salió por completo y no se mantuvo como al final quedó demostrado por la mayoría de videos y fotos hechos con mediciones exactas de las dimensiones de la cancha y el balón.

“Otras cámaras pueden ofrecer imágenes engañosas, pero según las pruebas disponibles, el balón no estaba fuera de juego”, indica el comunicado oficial de la Federación Internacional a través de sus redes sociales, con el que defendió la actuación de los árbitros, entre ellos Gallo, que midieron milimétricamente la posición de la pelota antes de otorgar el tanto a Japón.