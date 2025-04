Esto pasó con Kevin Londoño tras ‘pifia’ con Bucaramanga en Libertadores: video no se vio en TV

En la repetición de la acción, que se ha hecho por completo viral en redes sociales, no se ve cómo el delantero complicó más de lo debido, la chance y la terminó desperdiciando el que hubiera sido el 2-1 para los suyos.

Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza . (Photo by RAUL ARBOLEDA / AFP) | Foto: AFP

“No es de sacar excusas. Simplemente, la boté. Cuando he hecho las cosas bien nunca he alardeado de mi trabajo y ahora que lo erré tampoco puedo escudarme. Lo boté”, dijo.

“Los compañeros me dicen que da un pequeño bote cuando la voy a empalmar. No la he podido ver, un poco triste. Esto es fútbol, ahora toca levantar la cabeza”, agregó.