Estos son los corredores que participarán en el recorrido de la antorcha olímpica de París 2024

En medio de una rueda de prensa de la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, se dieron a conocer nuevos detalles de lo que serán los actos previos y la inauguración de las justas olímpicas.

Cerca de 10 000 atletas estarán participando en el relevo de la antorcha olímpica, la cual cruzará más de 60 departamentos de Francia entre los meses de mayo y julio de 2024.

Según la tradición, la antorcha será encendida en Olimpia, Grecia, y llegará por vía marítima a Marsella, a bordo del emblemático velero de tres mástiles, Belem, el próximo 8 de mayo de 2024. Desde Marsella, iniciará el recorrido del fuego olímpico a través de las calles francesas hasta el 26 de julio de 2024, día de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos.

En días previos, la especulación sobre la localización del pebetero de la llama olímpica en la Torre Eiffel había aumentado y no se conocía oficialmente la decisión del comité organizador. El presidente, Tony Estanguet, dijo: “La Torre Eiffel no ha sido decidida como lugar para el encendido del pebetero”, dando fin a los rumores y explicando a la prensa que a la fecha no se ha decidido el lugar.

Un miembro del personal escolta a los atletas, durante un evento de prueba de atletismo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Fotógrafo: Kiyoshi Ota / Bloomberg a través de Getty Images - Foto: Bloomberg via Getty Images

Una novedad para los Juegos Olímpicos son los llamados “relevos colectivos”, método que se probará por primera ocasión y que consiste en grupos de hasta 24 personas, de las cuales solo una persona se encargará de llevar la antorcha, mientras el restante escolta el fuego olímpico. En total, habrá 3 000 portadores colectivos y cerca de 7 000 portadores individuales. De igual manera, se ha establecido la misma cantidad de hombres como de mujeres, de más de quince años, entre los que se incluyen a las personas en situación de discapacidad.

Cada persona elegida tendrá la antorcha durante cuatro minutos, en una distancia de 200 metros. Recordemos que, según las reglas del COI (Comité Olímpico Internacional), las personas que tengan cargos públicos o líderes religiosos no podrán portar la antorcha.

El recorrido completo será publicado el próximo 23 de junio, teniendo en cuenta los departamentos del país que rechazaron participar por considerar que el costo de 193 000 dólares, cerca de 800 millones de pesos, era prohibitivo.

Recordemos que en la última edición de las justas realizadas en Tokio, este tradicional relevo fue prohibido en la vía pública en varios estados y ciudades debido al covid-19.

Finalmente, también se comentó que para los Juegos Paralímpicos, son 1 000 personas las que participarán en este evento, que será considerablemente más corto y que llegará a París el 28 de agosto de 2024, cuando se celebre la ceremonia de apertura.

"Eiffela", una réplica de la famosa Torre parisina, diez veces más pequeña que su modelo y creada por Philippe Maindron. Francia, 3 de abril de 2023. - Foto: REUTERS

Plan París 2024

El gobierno francés estaría trabajando en un plan para alentar a miles de personas sin hogar y solicitantes de asilo, a abandonar la ciudad de París antes de los Juegos Olímpicos del 2024. El propósito del gobierno es que estas personas se muden a otras regiones del país, antes del inicio de los juegos.

Según el diario británico The Guardian, desde mediados de marzo, el gobierno ha pedido a todos los alcaldes locales que creen centros de acogida temporales en todas las regiones francesas, pues muchos hoteles son usados como centros de alojamiento de emergencia en París.

De acuerdo con el plan, las personas sin hogar, que abandonarían voluntariamente París o sus alrededores, serían alojadas durante tres semanas en centros de acogida regionales temporales, pagados por el gobierno nacional.

Francia se prepara para los Juegos Olímpicos. - Foto: Getty Images

Varios mandatarios locales, cuyos territorios serían usados para ejecutar el plan, denuncian que el Gobierno nacional no les habría consultado antes sobre la medida.

La ciudad de Bruz, por ejemplo, una ciudad de 18 000 habitantes, cerca de Rennes, en la región de Bretaña, ha sido designada para albergar uno de los centros de acogida. Su alcalde, Philippe Salmon, dijo que no estaba a favor de que el centro se estableciera allí, pues calificó el sitio donde se organizará, diciendo que no cuenta con condiciones “aptas”.