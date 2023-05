- Foto: Pista Mariana Pajón no ha sido entregada en óptimas condiciones

Pista Mariana Pajón, un escenario que no está a la altura de la medallista

- Foto: Pista Mariana Pajón no ha sido entregada en óptimas condiciones

“Cuando vamos a entrenar allá, nos toca, primero darnos la bendición para no caernos y lesionarnos”, describe a SEMANA Andrea Escobar, bicicrosista de la Selección Colombia que entrena en la pista Mariana Pajón y quien de hecho, se salvó de una fractura en el hombro.

“Me fui de cabeza. Me lastimé mucho y me tomé radiografías. Paré de montar casi dos semanas”, dice.

Andrea y varios de los deportistas que entrenan allí recurren a la ayuda divina, porque la terrenal no es la más eficiente.

Aunque se han realizado varios trabajos, las quejas de los deportistas no se detienen - Foto: SEMANA

La pista que costó cerca de 14 mil millones de pesos (lote, construcción e interventoría) y se inauguró justo en el día del cumpleaños de la triple medallista olímpica en el barrio Belén en Medellín el 10 de octubre de 2015, hoy es uno de los escenarios deportivos más abandonados en Antioquia, departamento que entrega la base del equipo nacional.

Huecos en toda la pista, grietas en los peraltes, capa de rodamiento y sellamiento en deficientes condiciones, compactación inadecuada, circuito cerrado de televisión que no funciona son algunos de los problemas.

La pista Mariana Pajón fue construida con un área de 8.500 metros cuadrados de los que 420 metros son lineales. Una rampa de salida de 8 metros de altura y 13 metros de ancho y una huella de la rampa de salida de 26 metros de largo por 10 metros de ancho con una ocupación de 260 metros cuadrados de acuerdo a los requerimientos de la UCI (Unión Ciclista Internacional).

Pista Mariana Pajón, un escenario que no está a la altura de la medallista - Foto: Fotos cedidas a SEMANA

El estadounidense Thomas Ritzenthaler, especialista avalado por la UCI fue el encargado del diseño y la adecuación buscando garantizar los estándares técnicos y de trazado. También dejó recomendaciones específicas del cuidado de la pista que, según conoció SEMANA no se siguieron.

La pista que incluso, se pensó como una réplica de la de Tokio 2020, se fue quedando sin bicicrosistas, eventos internacionales acostumbrados en Medellín, sin el aval de la UCI y se llenó de obreros, ingenieros y encargados de la visita técnica para realizar informes que se quedan en el papel y no se materializan en la mejora de la pista.

“Lamentablemente por ahorrar recursos, el INDER compró un sellamiento de mala calidad, no siguieron la recomendación de Ritzenthaler y le pusieron unos plásticos para cubrirlo del clima. En cambio, el sol la derritió y se fundió con el material ordinario”, confesó una fuente a SEMANA que prefiere guardar su identidad.

De hecho, en 2020 El Ministerio del Deporte a través del jefe de dicha cartera Ernesto Lucena, entregó $548.317.881 para terminar las adecuaciones y hacer el mejoramiento de la pista de Supercross en los montículos.

Para 2021 se planeó la válida nacional de BMX en el mes de diciembre. Daniel Quintero, alcalde de Medellín en una rueda de prensa que se llevó a cabo en la misma pista Mariana Pajón, aseguró que faltaba poco para la entrega del escenario deportivo.

“Vamos a hacer todo lo posible para que la válida de la Copa Nacional, en tres semanas deberíamos estar entregando”, aseguró.

DANIEL QUINTERO Alcalde de Medellín - Foto: JUAN CARLOS SIERRA - semana

Dos años después, nada cambió. Los informes de 2022 con Guillermo Herrera como Ministro del Deporte, los realizó el ex entrenador de Mariana, Germán Medina y el Director de la Comisión Nacional de BMX Rubén Galeano, quienes advirtieron la mala calidad del producto sellante y la no correcta aplicación de la capa de impermeabilización, material suelto, huecos en los morros, inestabilidad de los taludes, brechas por el agua, escombros, filtros tapados formando pozos de agua.

“Hay que rehacer la pista porque no se aplicó lo que se tenía que aplicar. Como Federación no la podemos recibir así y menos Mariana porque es detrimento. Se pusieron a inventarcon productos que no son”, indicó el Director de la Comisión Nacional de BMX, Rubén Galeano.

SEMANA conoció tres informes. Uno del 28 de abril de 2022 por parte de veeduría de clubes y organizaciones del BMX de la ciudad de Medellín. Otro del 4 de mayo de 2022 que realizó Germán Medina y uno de julio 12 de 2022 que habla de no evidenciar cambios del informe inmediatamente anterior.

“El material usado para la impermeabilización de la pista en un alto porcentaje del trazado ya se encuentra fracturado y despegado de la superficie de la capa de rodamiento. Hay piedrilla triturada y arenilla con la gravedad que estos dos materiales no se compactan y se sueltan con agua generando huecos. Posible causal de accidentes de los deportistas”, dice el reporte.

Informes técnicos que advierten problemas en la Pista Mariana Pajón - Foto: SEMANA

Según dijo Cristian Sánchez, director del Inder a SEMANA la inversión más reciente en la pista es de $910.789.076 que incluyen $548.317.881 de Mindeporte. Metroparques es el encargado de las mejoras.

“Los deportistas tienen toda la razón en estar molestos. Hicimos apertura el 28 de mayo del 2022, pusimos a prueba el material que se aplicó, con las exigencias que se hicieron, pero no se cumplió con los requerimientos. Reclamamos a Metroparques y ellos al contratista para activar las pólizas”

La gestión de Cristian, que además es papá de dos bicicrosistas termina en 30 semanas. Él dice ser optimista en entregarla en óptimas condiciones a Mariana.

Desde la Contraloría Distrital de Medellín confirmaron a SEMANA que se abrió vigilancia fiscal y que se solicitó al contratista copia de reclamaciones realizadas a la aseguradora, que cuenta con plazo de respuesta hasta el 12 de mayo, día de cierre de esta edición.

El Ministerio del Deporte actual dijo a esta casa periodística que la pista “se intervino hace dos años con un aporte del ministerio de 500 millones de pesos. Se terminó el año pasado el mantenimiento y está para limpieza en estos meses que vienen”, indicaron.

La selección Colombia se entrena en Bogotá pensando en Panamericanos y Mariana Pajón está en Europa preparándose para todas las competencias internacionales y su meta está los Juegos Olímpicos de París 2024.

Mientras tanto, 18 clubes de Medellín y la selección Antioquia entrenan en la pista Mariana Pajón que además tiene luminarias al 40%, lo que genera un gran riesgo para los entrenamientos de los bicicrosistas por las enormes sombras en algunos recorridos de la pista.

Los entrenadores de los clubes y de los semilleros siguen esperando que el INDER de Medellín haga lo que prometió iniciando año: arreglar la pista aprovechando vacaciones. Ellos, también se persinan junto a sus alumnos, esperando un milagro.