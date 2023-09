Estrella del AC Milán desprestigió los millones de Arabia Saudita: envió ‘dardo’ a Cristiano Ronaldo y demás figuras

El fútbol de Arabia Saudita empezó a tener su lugar en el fútbol mundial. Después de que no apareciera en el radar y hasta se le considerara como un país amateur en materia del deporte rey, la llegada de múltiples figuras empezó a cambiar esa perspectiva de forma drástica . Con Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr, esto desató la traída de un rosario de estrellas para integrar a los equipos más poderosos a nivel económico.

No obstante, si bien las millonadas de sueldo y tantos lujos en el Medio Oriente seducen a los futbolistas, hay otros que han expresado su rotundo “no” y afirman que nunca se imaginarían con un eventual traspaso a ese país, dado que el carácter de competitividad se vería sacrificado.

Estrella del Milán desacreditó a la Liga Saudí

“¿Arabia Saudita? Para mí, la Champions League vale más que un sueldo de 10 millones de euros en el año. Todavía no he conseguido grandes resultados como para aceptar ir a esa Liga. Estoy centrado en hacer grandes cosas con el Milán. Por eso firmé un nuevo contrato hace unos meses”, expresó Leão, quien tiene 24 años y extendió su vínculo hasta el 2028.

No es la primera vez: el ‘Cantante del Gol’, Javier Fernández, ya había confundido al Deportes Tolima. Este es el momento

Contexto: No es la primera vez: el ‘Cantante del Gol’, Javier Fernández, ya había confundido al Deportes Tolima. Este es el momento

Neymar piensa lo contrario y menosprecia a la Ligue 1 de Francia

“La pelota es redonda, hay arcos. Con los jugadores que han llegado, no sé si la liga saudí no es mejor que el campeonato francés” , manifestó el extremo de la Selección Brasileña, máximo artillero de la ‘Canarinha’ por encima de Pelé.

“Quiero ganar títulos con el Al-Hilal. Eso no me hace cambiar mucho de opinión. Todo el mundo decía eso cuando fui a Francia, y ahí fue donde más golpes recibí en la vida. No hay mucho que decir al respecto, solo los que juegan saben lo difícil que es”, reseñó ‘Ney’.