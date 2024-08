Estrella del fútbol colombiano reveló los duros años que pasó para poder ser profesional; “Deambulé”

“Siempre me vi plasmado en el fútbol. Dios me dio un don, que gracias a Dios pude desarrollar. No es fácil por la situación económica de las familias, los recursos para ir a los clubes grandes. Siempre tuve mucha condición y tuve la fe de que Dios me daría la oportunidad, que después pude aprovechar. Hubo muchos momentos difíciles”, empezó afirmando.