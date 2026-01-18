Excompañero de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma pasó susto en avión; por poco se daña firma de nuevo contrato con Manchester City

El defensa Marc Guehi, compañero de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerman en Crystal Palace de la Premier League, viajó este domingo a la ciudad de Manchester para finiquitar lo que será su paso a Manchester City, equipo dirigido por Pep Guardiola.

LONDON, ENGLAND - JANUARY 7: Marc Guehi of Crystal Palace looks on during the Premier League match between Crystal Palace and Aston Villa at Selhurst Park on January 7, 2026 in London, United Kingdom. (Photo by Sebastian Frej/Getty Images) Foto: Getty Images

Aunque parecía una transacción sencilla, la reunión entre el jugador, sus agentes y los delegados del cuadro citadino estuvo a punto de no darse, pues se conoció que el avión en el que viajaba el estelar defensa tuvo inconvenientes mientras estuvo en el aire.

La prensa local informó que el nacido en Costa de Marfil, pero de nacionalidad inglesa, era esperado en la ciudad portuaria para presentar los exámenes médicos y así sellar su paso a uno de los equipos más importantes del fútbol mundial.

Las complicaciones en el vuelo se dieron justo cuando el avión en el que iba Guehi se disponía a aterrizar, lo que llevó a cancelar la maniobra y a realizar un movimiento para evitar un accidente.

“El avión privado que transportaba a Marc Guehi a su reconocimiento médico en el Manchester City se vio obligado a abortar dramáticamente su aterrizaje esta mañana. El capitán del Palace se vio obligado a sobrevolar el centro de la ciudad y fue llevado directamente al Etihad Stadium después de que el aterrizaje fuera abortado a las 8.42 a. m.”, indicó el diario The Sun en una de sus publicaciones.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City Foto: AP

Según lo reportado por el rotativo, un avión de mayor tamaño fue el responsable de la contingencia que le impidió el aterrizaje a quien oficiaba como capitán del Crystal palace.

The Sun indicó que la otra aeronave se “movió hacia la pista de manera inesperada”, por lo que el piloto reaccionó y abortó, de forma exitosa, el aterrizaje, viéndose obligado a sobrevolar la ciudad por algunos minutos.

“Se supo que el avión privado de Guehi estaba muy cerca del suelo cuando se tomó la decisión de tomar medidas de emergencia. Los observadores de aviones en el aeropuerto creen que un avión de mayor tamaño se movió hacia la pista inesperadamente”, reportó The Sun.

Tras el incidente, Marc Guehi finalmente llegó a la ciudad de Manchester para hacerse nuevo jugador y ponerse a disposición de Pep Guardiola; el contrato que firmó el defensa fue por 20 millones de euros por temporada, un salto de consideración en la carrera del futbolista.

Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, colombianos compañeros de Marc Guehi en el Crystal Palace. Foto: Getty Images

El fichaje del zaguero se dio en medio de la urgencia del Manchester City por contar con sus servicios y aprovechar las condiciones del mercado; de no ser por el afán de los citadinos, el jugador inglés hubiese quedado como agente libre a partir de junio, razón por la que hubo que pagar una buena suma al Crystal Palace.