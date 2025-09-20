Falcao contó el tajante pedido que le hizo la mamá de Mbappé cuando jugaban en Mónaco: “Me autorizó”

La dupla en ataque que hicieron Mbappé y Falcao, en Mónaco, es una de las más recordadas en Francia. El colombiano vivió su segunda etapa en el club para junio de 2016, y un joven Mbappé asomaba como gran promesa del fútbol mundial.

En pleno 2025, con Falcao teniendo 39 años y sin equipo, y Mbappé brillando en Real Madrid, el Tigre habló con Mario Suárez en su canal de YouTube. Allí, el colombiano destapó una inédita historia, sobre los inicios con Kylian.

“Me acuerdo que allá estaba Guido Carrillo de Argentina y me decía ‘este chico (Mbappé) es buenísimo, pero no se la pasa a nadie. Pero es muy bueno’. Hay un clic en él donde, creo, deja de jugar para mostrarse y lo empieza a hacer para ganar”, arrancó afirmando.

Y contó el pedido que le pidió la mamá de la joya francesa: “Yo era el capitán de ese equipo. Me acuerdo que yo entraba a la ciudad deportiva y me para la mamá de Mbappé. Me dijo: ‘te doy autorización para que regañes a mi hijo si es necesario. Tienes toda mi autorización’”.

Por la misma línea, agregó: “Yo no caí en cuenta en ese momento, pero dije: es un chico que está bien rodeado, bien protegido, y con su forma de comportarse en el vestuario me di cuenta que es un chico con valores, respetuoso. En ese momento, para un joven es difícil manejar todo lo que se hablaba de él”.

Falcao y Mbappé juntos en Mónaco. | Foto: Getty Images

Y sentenció: “Cuando se hablaba de si iba al Madrid o al PSG, ahí un poco hablamos. No de lo que tenía que elegir, pero sí de lo que quería para su vida. Yo le dije ‘si quieres ganar un Balón de Oro, es más fácil que lo ganes en Madrid que en el PSG’. Charlamos un poco y terminó yéndose al PSG”.

El Tigre cuenta que sumó para la fase defensiva de Mbappé. Según el propio colombiano, al francés le costaba ese ítem y para Mónaco era fundamental ser sólidos allí. Al tratarse de un plantel mayor, Falcao tenía experiencia suficiente para servir de guía.