Falcao enciende las alarmas y genera preocupación en España por importante noticia sobre su futuro

Radamel Falcao García no atraviesa por su mejor momento a nivel futbolístico, ya que juega muy poco en el Rayo Vallecano y no cuenta para Néstor Lorenzo para las convocatorias con la Selección Colombia, pese a que lo conoce muy bien. El delantero samario viene teniendo muy pocos minutos con el técnico Iñigo Pérez, quien parece que no confía mucho en él para darle más rodaje.