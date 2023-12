Falcao explotó y le respondió en público a seguidor que criticó su gesto con vendedora ambulante

Falcao García no deja de ser noticia en Colombia. A pesar de que la Liga española se encuentra detenida por las fiestas navideñas, el delantero samario resultó en tendencia gracias a un generoso gesto que tuvo con una vendedora ambulante.

El Tigre no pudo entregar el dinero personalmente por sus compromisos profesionales, pero eso no impidió que se uniera con el influencer Manuel Conecta para hacerle feliz el fin de año a Lisa, joven venezolana que se la rebusca en las calles de su país para subsistir y pagar su propia educación.

En el video, publicado a través de la cuenta de TikTok del influencer , Falcao le manda un mensaje a la chica de 18 años y la felicita por esa valentía para querer salir adelante al margen de las dificultades. “Hola, Lisa, soy Radamel Falcao. Quiero decirte que vi tu video y admiro la manera en la que te esfuerzas por terminar tus estudios. Mira que me uní con Manuel y vamos a darte una sorpresa que espero te guste. Un abrazo grande y que Dios te bendiga ”, dijo en uno de los fragmentos.

No obstante, las críticas no faltaron. En los comentarios del video de Manuel Conecta hubo quienes le cuestionaron que no hubiera ayudado a un compatriota y otros incluso se atrevieron a decir que fue solo para “ganar pantalla” en redes sociales.