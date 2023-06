Falcao García confrontó el polémico top 3 de jugadores colombianos de James Rodríguez

En su paso por la capital atendió a los medios y habló del cambio generacional que está enfrentando la Selección Colombia, que en este momento tiene una nueva convocatoria que incluye jóvenes como Andrés Salazar, Yaser Asprilla, Kevin Castaño y Óscar Cortés.

“Los procesos llevan tiempo y en nuestro fútbol hay muchos baches. Hay ligas donde hay estructuras más competitivas. Los procesos son importantes, hice parte de selecciones que fueron fracasos y vino José Pékerman y empezamos a ganar”, dijo Falcao.

Una de las posiciones que más preocupan en la Selección Colombia es la de delantero. Falcao dejó el listón muy alto, convirtiéndose en el goleador histórico con 36 tantos. ¿A quién ve como su reemplazante?

“Tenemos grandes jugadores y delanteros. Rafa Borré es una realidad en Europa. Jhon Durán y Yaser de a poco están llegando a la Selección mayor, trabajan con humildad para convertirse en una realidad. Han estado ahí Morelos. Tomás Ángel se ha acercado”, indicó.

Falcao tiene una meta pendiente, no ha superado a Víctor Aristizabal como el máximo goleador de la historia de Colombia. El exdelantero de Nacional tiene 348 y Falcao 344.

Falcao y James durante el Mundial de Rusia 2018 - Foto: Getty Images

“Para mí sería un orgullo superar a Aristi, crecí viéndolo a él, a Faustino, al Tren, al Pibe y más. Superarlo me daría mucha emoción”, indicó.

El tigre se ha caracterizado por ser un ejemplo tanto en su vida personal como deportiva. Falcao contó cómo aconseja y ha acogido a los nuevos jugadores que visten la camiseta Tricolor.

“No se les puede reprochar nada, en el partido contra Italia fueron mejores, nos superaron, ante eso no puedes hacer nada, hay que animarlos para que no se conformen con esto, los necesitamos”, Falcao 🐯🇨🇴#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/KmjlfUJvDF — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) June 8, 2023

“Al principio tratamos de acercarnos para que se sientan cómodos y no tengan miedo de acercarse. Aconsejar en cosas específicas como también lo hacen James, David y Cuadrado. Marcar el camino y trasmitirle los valores de la Selección”, puntualizó.

El capitán de la Selección mayores estuvo muy pendiente del Mundial Sub-20, en el que Colombia quedó eliminado tras caer con Italia. Falcao pidió apoyo y no críticas para estos jóvenes.

El combinado que viene en proyección fue elogiado por Falcao quien aseguró que hay futuro. - Foto: Getty Images

“No se le puede reprochar nada a la Sub-20. El rival fue mejor y listo. Hay que ver las formas y tienen un entrenador que marcará las cosas que hicieron bien”, opinó Radamel.

Falcao ha hecho parte de cuatro eliminatorias y un mundial de mayores. Fue dirigido en la época más gloriosa por José Pékerman, que llevó al equipo nacional a lo más alto y está satisfecho por la llegada de Lorenzo.

“Con Lorenzo nos conocemos, conoce el fútbol colombiano y su cuerpo técnico nos conoce. Resta que podamos aplicar en el campo lo que nos transmite en las convocatorias y ojalá los resultados se puedan dar”, comentó.

Cambiando de tema, recientemente James Rodríguez causó polémica con su top tres de jugadores históricos. Falcao, con la prudencia que lo caracteriza, no quiso comprometerse y simplemente respondió que es un tema generacional y que cada uno fue brillante en su época.

Ad portas de su retiro, el jugador del Rayo Vallecano, que aún no define su futuro, contestó cómo se ve después del fútbol.

Falcao tiene dos posibles caminos para definir su futuro - Foto: Getty Images

“Lo de entrenador no lo contemplo ni me veo ahí. Quizá desde alguna otra área ayudando a los jugadores. Me gustaría estar ligado una vez termine mi carrera activa. Consideró que puedo aportar mucho”, indicó.

Los hinchas de Millonarios se preguntan siempre si vendrá a retirarse al equipo azul. Sin embargo, el atacante no adelantó nada de su futuro en Colombia. Dejó claro que su esposa y familia son fundamentales en la decisión.

“El fútbol femenino ha crecido a nivel mundial, en Colombia necesitamos seguir apoyándolas, hay mucho talento”, Falcao 🐯🇨🇴#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/3G1DTVjqy1 — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) June 8, 2023

“No sé si en Colombia. Pero es una decisión familiar. Al final terminan mandando ellas”, declaró.

Para concluir, Falcao compartió con Sandra Sepúlveda, Carolina Arias y María Camila Reyes, jugadoras que esperan estar en la lista del mundial femenino de mayores que se llevará a cabo en Australia y Nueva Zelanda.

“El fútbol femenino ha ido creciendo a nivel mundial. En Colombia hay que seguir apoyándolas, porque hay mucho talento”, finalizó.