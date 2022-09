Falcao y Mateus Uribe tomaron la vocería del nuevo proceso de la Selección Colombia; esto dijeron

Foto: Captura de pantalla: You Tube - Gol Caracol

Casi con la totalidad del grupo de 26 jugadores en los Estados Unidos, la renovada Selección Colombia ha iniciado sus trabajos en el proceso del argentino Néstor Lorenzo, que buscan recale en la clasificación al Mundial de 2026, ya que la Tricolor para Catar 2022 cortó una racha de dos citas orbitales participando de manera consecutiva.

Varios medios ya hacen presencia en la ciudad de Nueva Jersey y este lunes –19 de septiembre–, en la previa de la primera práctica, dos referentes del equipo, Falcao García y Mateus Uribe, dieron las primeras declaraciones.

El primero en pasar por los micrófonos de Caracol Televisión fue el goleador histórico de la Selección Colombia, quien dio sus sensaciones en el inicio de este nuevo camino: “Lo más importante es darles la confianza para que se sientan cómodos dentro del grupo, en este tiempo hay que recuperar la confianza de equipo”.

🎥



¡Empezamos este nuevo reto con trabajo duro y mucha actitud! 💪#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/26NUBWpU7n — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 19, 2022

Sobre lo especial que es para él vestir nuevamente la Tricolor y su papel como jugador experimentado, dijo: “La motivación se mantiene, la responsabilidad aumenta, pero lo más importante es nunca dejar de sentir esa emoción de lo que es ponerse la camiseta de la Selección. Es un trabajo que tenemos los mayores para trasmitirlo a los jóvenes y puedan vivirlo de esa manera”.

A su vez, habló de cómo ha sentido que lleva el proceso Lorenzo ahora que es técnico en propiedad, luego de su rol como asistente de José Pékerman hace unos años: “Diferencias hay, obviamente por el haber trabajado juntos durante mucho tiempo debe tener algún tipo de influencias, pero él tiene su ideología, metodología de trabajo, conceptos que lo identifican y esperamos con mucha ilusión de adquirirlos para el equipo”.

Otro de los que compareció ante los medios fue el volante Mateus Uribe, el cual señaló: “La verdad muy contento de estar nuevamente en la Selección. Venir a representar a mi país es algo que me enorgullece a mí. Vengo muy motivado para iniciar este proceso de la mejor manera, estos partidos de preparación y estos entrenamientos con el nuevo cuerpo técnico van a ser muy importantes para entender su idea de juego y sus conceptos, así como conocernos con muchos compañeros que viene por primera vez y que le van a aportar a la Selección”.

Sobre los conceptos que hasta el momento con apenas un par de sesiones ha implantado el técnico argentino, dijo: “El profe tiene una idea muy clara de unir el grupo, de volver a mostrar ese juego que tiene la Selección Colombia. No hemos podido hablar mucho, pero poco a poco vamos a entender sus métodos y más a fondo vamos a entenderlo aún más”.

Asimismo, no escatimó en los anhelos que a título personal mantiene con el equipo nacional, donde no solo apuntó a buenas presentaciones, sino también a los títulos: “Yo soy un soñador y con la Selección he soñado con títulos y triunfos. Empezar muy centrado este nuevo proceso aportando el 100 %, captando lo que el profe quiere, arropando a esos jugadores que vienen por primera vez, aprendiendo cada día más. Por más de ser uno de los jugadores de experiencia, uno aprende día a día en esta profesión”.

Finalizó, haciendo un llamado amable a los aficionados colombianos, para fundirse en un solo anhelo positivo para el equipo que arranca el proceso con los dos amistosos ante Guatemala y México: “La Selección siempre ha tenido ese jugador número 12 que es todo el país y toda la afición. Que nos apoyen incondicionalmente, que nosotros queremos siempre dar lo mejor, buscar los resultados y dar la cara por el país. Esa fuerza y esa unión nos va a ayudar a sacar los objetivos que tenemos”.