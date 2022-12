Fanática del fútbol deslumbra en Qatar y redes sociales con su gran habilidad con el balón

Desde que se disputó el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022, la fiebre del fútbol ha contagiado a millones de fanáticos en el planeta y por ello una gran cantidad de usuarios de las redes sociales han acudido a estas plataformas para compartir cómo están viviendo la fiesta de la Copa del Mundo, mientras apoyan a su Selección favorita.

En el marco de esta tendencia también, Maymi Asgari, una joven musulmana de origen danés, ha logrado convertirse en un fenómeno viral en TikTok y otras plataformas sociales gracias a su gran habilidad para controlar el balón en la modalidad de ‘freestyle’.

Asgari, ha logrado crear una comunidad con de aproximadamente 500 mil seguidores en TikTok y sus publicaciones fácilmente suman varios millones de “me gusta”, por ello la joven fue invitada a Qatar para que participara en una serie exhibiciones en donde mostraría su talento con el balón de fútbol.

A medida que se han jugado los diferentes encuentros de la Copa del Mundo, Maymi Asgari ha logrado incrementar su número de fanáticos y también se ha posicionado como una de las sensaciones más llamativas que se encuentra en territorio qatarí.

De hecho, uno de sus videos más exitosos en TikTok ha logrado superar los 19 millones de reproducciones, en dicha publicación la joven aparece en la calle realizando un par de figuras con la pelota, pero las cosas se hacen más interesantes cuando turista, que portaba la camiseta de Japón, decide acompañara para hacer un par de llamativas jugadas con ella.

En dicho videoclip, Asgari pasa el balón al hombre que porta el uniforme de la selección nipona y después de apreciar como el sujeto hace, ella ejecuta sus propias jugadas. Curiosamente, se puede ver que en todo momento hay un niño que observa con gran fascinación, hasta que termina aplaudiendo cada uno de los trucos que se están ejecutando.

“Conocí a este buen chico quien quería mostrar sus habilidades, así que tuve que mostrar las mías también”, fue el mensaje con el que Maymi Asgari acompañó su publicación.

Cabe subrayar que gracias a su gran talento con el balón, la joven influencer ha logrado conectar con hinchas diferentes naciones, credos e ideologías.

El freestyle como un mensaje de tolerancia

Asgari no solo ha usado su talento para ganar popularidad en las redes sociales, pues ella también ha querido ser una embajadora de su cultura al llevar un mensaje que invita a desprenderse de los estereotipos en una cultura o religión. En muchas de sus publicaciones la joven musulmana realiza sus entrenamientos y muchos de sus trucos portando la hiyab.

“Quiero mostrar que, sí, uso el hiyab y soy musulmana y soy mujer, pero eso no significa que no pueda jugar al fútbol. Puedo hacer exactamente lo mismo que todos los demás”, manifestó Maymi Asgari en uno de los videos que comparte desde su cuenta en TikTok.

De igual manera, la joven suele afirman que le gusta inspirar a otras personas, especialmente a los niños, y por ello se esfuerza mucho más cuando ofrece una presentación para ellos.

”Siempre he usado esta cita que dice: ‘No te cambies a ti mismo, pero cambia el juego’. Y muchos de mis compañeros de equipo, nací y crecí en Dinamarca, muchos de mis compañeros de equipo son rubios y no musulmanes. Pero no quería cambiar y parecerme a ellos solo para estar en el juego. Traté de cambiar el juego para que pudiera estar en él”, manifestó la joven en otra de sus publicaciones en TikTok.

Gracias a su convicción, carisma y gran habilidad para controlar la bola, la joven no solo se ha ganado la admiración de los fanáticos del fútbol, pues varios usuarios en redes sociales se han sentido conectados con el mensaje de respeto y tolerancia que Asgari promulga.