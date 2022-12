Periodista argentina recibe regalo soñado de un millonario qatarí durante transmisión en vivo del Mundial

Lo más llamativo de una Copa Mundo —como si no bastara ver a los mejores futbolistas deleitando con su juego— es el ambiente en los estadios y fuera de ellos. No en vano, desde que comenzó el certamen, la prensa deportiva ha hecho eco de todo tipo de curiosidades, cuyos protagonistas no solo son los hinchas, sino los periodistas que recorren los escenarios deportivos y las calles en busca de historias.

Este 2 de diciembre, cuando acabó la primera fase del Mundial, quien se robó la atención fue la periodista Sofía Martínez, por cuenta de un excéntrico regalo que recibió de un qatarí. La comunicadora, que viajó al oriente medio para cubrir el Mundial para la TV Pública de Argentina y el programa de radio Perros de la Calle, en Urbana Play, recibió una sorpresa durante una transmisión en vivo.

En el streaming de la emisora Urbana Play se ve a Martínez recorriendo las calles cuando, en esas, se topa con un qatarí bajando del automóvil con el que todos sueñan: un Lamborghini. Ella, para darle ‘color’ al programa, le pide que la deje subir, por lo que él le abre la puerta del conductor para que disfrute de la experiencia que implica estar en un vehículo de lujo.

Ya en el interior del carro, en uno de sus compartimentos, la reportera observa una caja de regalo y le pregunta al qatarí si es para ella, a lo que él responde que sí. Junto al listón que adorna el obsequio hay una versión miniatura del trofeo de la Copa Mundo, lo que hace pensar a algunos que era de oro.

“Llega a ser un collar de perlas y yo me desmayo”, dijo en broma Sofía Martínez antes de abrir la caja de regalo. Aunque no se trataba de un collar, en efecto el obsequio la sorprendió, como a cualquiera.

La emoción, sin embargo, no era solamente suya. Una de las participantes del programa radial comentó: “No puedo creer lo que está pasando”, mientras que el conductor, Andy Kusnetzoff, realizó un chiste: “Desde este momento estás siendo vigilada por el Gobierno de Qatar”.

Finalmente, Sofía abrió la caja y expresó: “Me acaban de regalar esto” Era un celular Samsung Galaxy S22 Ultra Black, un celular que llega a costar $4′500.000.

NO ENTIENDO NADA, SOFIA ACABA DE LLEVARSE UN CELULAR SELLADO EN QATAR. ES ASI DE RANDOM?!?!@SofiMMartinez QUIERO EXPLICACIONES pic.twitter.com/MxwLLfWyw0 — Perros de la Calle (@perroscalleok) December 1, 2022

El árabe que invitó un asado a los argentinos

El martes 29 de noviembre, en medio de la previa del partido entre Argentina y Polonia, un jeque de Qatar decidió apoyar a los hinchas argentinos que se preparaban para alentar al equipo.

Según comentaron los propios argentinos, un jeque se bajó de su camioneta al ver el gran número de hinchas de la selección de Argentina, les regaló botellas de agua para contrarrestar el calor que hace en este país asiático y les preguntó qué necesitaban para poderles ayudar.

Ante esto, los hinchas manifestaron que estaban intentando hacer un asado, pero que no los dejaban, inmediatamente este hombre ayudó a que pudieran preparar su asado y además les llevó carne, pan, salsas y todo lo necesario para que pudieran comer hamburguesas mientras esperaban el partido por la tercera fecha de la fase de grupos.

“Ayer estábamos jugando a la pelota y vino un jeque con su camiseta y bajó con agua mineral para todos… le dijimos que estábamos queriendo hacer un asado, pero no nos dejaban poner la parrilla. Nos preguntó quién no nos dejaba, le dijimos quién y respondió ‘no problem’”, afirmó un hincha al canal argentino TYC Sports.

¡LA COMIDA DE LA PREVIA LA PAGÓ UN JEQUE!



Ayer vio a unos argentinos jugando al fútbol, les preguntó qué necesitaban, autorizó poner una parrilla y compró 200 hamburguesas. Cosas que pasan en Qatar… pic.twitter.com/0pyvGvtqtA — TyC Sports (@TyCSports) November 30, 2022

Luego agregó: “Nos trajo una alfombra, cortó la calle, y dijo ¿qué precisan? Carne, unas hamburguesas, lo que sea le dijimos… Y nos dijo ‘un momento’. Y a los 20 minutos cayó con 200 ‘patys’ (carne de hamburguesa), panes, ‘ketchup’ y se armó todo esto”.