Federación Inglesa de Fútbol lanzó dura acusación contra el argentino Cuti Romero: “Se comportó de forma agresiva”

El capitán argentino del Tottenham, Cristian Romero, fue formalmente acusado por la Federación Inglesa de Fútbol (FA) de conducta “agresiva” y retraso al abandonar el campo después de ser expulsado el sábado contra el Liverpool en la Premier League.

Aburrido Boxing Day en Inglaterra: solo habrá un partido porque el resto de la fecha se jugará el sábado

El Cuti Romero ha tenido varias conductas agresivas a lo largo de la temporada, la mayoría por ser expulsado. Foto: AFP

El jugador debe cumplir el domingo un partido automático de suspensión por esa tarjeta roja, ante el Crystal Palace, pero podría recibir una sanción mayor tras estos cargos adicionales, contra los cuales Romero puede presentar un recurso hasta el 2 de enero.

“Se consideró que (Romero) actuó de manera impropia al no abandonar con prontitud el terreno de juego y/o comportarse de forma confrontativa y/o agresiva hacia el árbitro del partido después de ser expulsado en el minuto 93”, dijo la FA en su comunicado.

Después del choque ante el Palace del domingo, el Tottenham debe visitar al Brentford en el día de Año Nuevo, antes de recibir al Sunderland el 4 de enero y visitar al Bournemouth tres días después.

“Cuti” Romero había llegado al partido ante el Liverpool con siete amarillas en esta Premier League.

Después del partido, el entrenador del Tottenham, Thomas Frank, criticó al árbitro y consideró que su jugador no debía haber sido expulsado.

El propio Frank tuvo que agarrar y empujar a su jugador, muy enfadado, para que abandonara el terreno de juego.

Romero vio la roja en el minuto 90+3 y dejó a su equipo con nueve jugadores para los instantes finales, después de que su compañero Xavi Simons fuera expulsado en el minuto 33.

El Tottenham perdió 2-1 ese partido ante el Liverpool y quedó en una comprometida decimocuarta posición en la clasificación de la Premier League.

Pibe Valderrama vaticinó lo que pasará con Colombia en fase de grupos del Mundial 2026: lanzó advertencia a los jugadores

Tottenham Hotspur vs. Liverpool fue uno de los partidos más atractivos de la fecha anterior en Premier League Foto: Getty Images

Bajas en la Premier League

Alexander Isak, el atacante sueco del Liverpool que sufrió este fin de semana una fractura del peroné y que fue operado el lunes, estará de baja alrededor de dos meses, estimó este martes su entrenador, Arne Slot.

El delantero de 26 años se lesionó el sábado al ser derribado por el defensa del Tottenham Micky van de Ven y abandonó el campo cojeando tras haber marcado el primer gol de la victoria 2-1 del Liverpool.

“Esa entrada de Van de Ven, si la haces diez veces, en todas hay un riesgo serio de que el otro jugador sufra una lesión grave”, criticó Slot.

El Liverpool indicó el lunes en un comunicado que Isak había sido operado de su lesión, un problema de tobillo que implicó una fractura de peroné.

“Va a ser una lesión larga, para dos meses. Así que sí, para él es una grandísima decepción. Y por ello, también para nosotros”, lamentó.

Esta lesión es un golpe duro para el delantero sueco, que llegó al Liverpool procedente del Newcastle en el último día del mercado de inicio de temporada por 125 millones de libras (168 millones de dólares).

Desde su fichaje, su rendimiento ha estado muy por debajo de las expectativas y solo marcó tres goles en dieciséis partidos.

El Liverpool tenía ya una ausencia importante en su ataque, la del egipcio Mohamed Salah, que está disputando con su selección de la Copa de África en Marruecos.

Prensa internacional califica el 2025 de Luis Díaz: no se guardan nada por lo que hizo en Bayern Múnich

Alexander Isak fue quien cayó en desgracia por una dura lesión con Liverpool Foto: Getty Images

El neerlandés Cody Gakpo está también lesionado y no volverá a la competición hasta principios de enero.

Slot tiene por lo tanto que confiar en sus próximos partidos en el francés Hugo Ekitiké, que marcó cinco dianas en los cuatro últimos partidos, y en el italiano Federico Chiesa, poco utilizado por los Reds.

Después de un inicio de curso catastrófico, el Liverpool ha ido remontando posiciones en la tabla de la Premier League y es ahora quinto, a 10 puntos del líder Arsenal.