Fifa podría tomar drástica decisión y suspender a esta federación: este es el motivo

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) podrían suspender a la Federación de Fútbol de India, tanto a la selección como a sus clubes, si no se reciben sus nuevos estatutos antes del 30 de octubre.

En una carta dirigida al presidente de la Federación India de Fútbol (AIFF), Kalyan Chaubey, la Fifa y la AFC manifestaron su “profunda preocupación” ante su incapacidad para concretar y adoptar ese nuevo texto.

🚨 Indian football on the brink—again.

FIFA gives AIFF until Oct 30 to fix its constitution or face suspension.



Consequence: No Asian Cup. No FIFA matches. Players pay the price.#FIFA #IndianFootball #AIFF #FootballBan #AFCAsianCup pic.twitter.com/CIIBeIUGZY — nnis Sports (@nnis_sports) August 27, 2025

“El incumplimiento de ese calendario no nos dejará otra opción que someter esa cuestión a la Fifa”, se puede leer en la carta, a la que tuvo acceso AFP.

“La AIFF debe considerar este mensaje como vinculante y exigir su cumplimiento inmediato para salvaguardar sus derechos como miembro de la Fifa y de la AFC”, añade el texto.

El nuevo estatuto de la AIFF es objeto de un procedimiento aún no resuelto desde 2017 ante el tribunal supremo de India. En el año 2022, la federación del país asiático ya había sido suspendida brevemente por tráfico de influencias.

Esa medida, cabe mencionar, fue levantada unos días después, tras la decisión de la AIFF de organizar elecciones al término de las cuales salió elegido Kalyan Chaubey.

La amenaza de la Fifa se produce mientras la edición 2025-2026 de la principal competición del país, la Superliga de India (ISL), fue retrasada a causa de diferencias económicas entre la AIFF y el gestor privado del campeonato.

🚨 FIFA & AFC have issued a stern warning to the All India Football Federation (AIFF). India risks suspension if AIFF fails to finalize its Constitution by 30 Oct 2025. Here’s a breakdown of what FIFA has demanded 👇🧵 pic.twitter.com/vHZmp5IowE — football news india (@fni) August 27, 2025

Entre otras cosas relacionadas con la Fifa, la selección de Argentina fue sancionada por cánticos homofóbicos y discriminatorios en el duelo versus la Selección Colombia por la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas camino a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Por esta situación, el castigo que aplicó la Fifa es para que Argentina en el partido contra Venezuela por la jornada 17 de eliminatorias tenga en una tribuna un público en específico.

Colombia vs. Argentina en Copa América. | Foto: Getty Images

“Se dispuso que la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales que impulsan una incansable lucha contra todo este tipo de acciones. Asimismo, un espacio de la tribuna Centenario Alta tendrá una bandera alusiva para generar conciencia sobre acciones de esta índole y poder, así, continuar trabajando para erradicar la discriminación en los estadios”, dijo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“La Asociación del Fútbol Argentino no pierde de vista su compromiso inquebrantable luchando contra todo tipo de acto discriminatorio, xenófobo, homofóbico, antisemita y racista que no tienen lugar en la sociedad moderna que transitamos todos los que amamos este maravilloso deporte denominado fútbol. Para ello, de cara al encuentro ante Venezuela, se llevarán a cabo distintas acciones complementarias buscando la concientización de la parcialidad albiceleste”, agregó.