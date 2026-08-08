FIFA publica un nuevo comunicado para defender a Infantino: advierte supuesto plan en su contra

La FIFA denunció “un esfuerzo concertado y continuo por parte de algunos” para socavarlos y a su presidente, Gianni Infantino, este sábado en un comunicado, en medio de la tormenta provocada por el proyecto abortado de abrir la institución a inversores privados.

Los tres puntos que debilitan a Gianni Infantino y darían paso a un nuevo presidente de la FIFA en próximos meses

Infantino, candidato a su propia sucesión al frente del máximo rector del fútbol en marzo, ha sido duramente criticado, especialmente por la UEFA, que mantuvo el jueves su amenaza de boicotear las Copas del Mundo al considerar insuficiente la mera retirada del controvertido proyecto.

El italo-suizo no encuentra tregua desde el fracaso de su plan de abrir la FIFA, especialmente el Mundial, a inversores privados.

Por ahora, único candidato declarado, debe obtener la mayoría de los 211 votos de los miembros de la institución para ser reelegido por cuatro años en un cargo que ocupa desde 2016.

El último golpe lo sufrió el viernes, cuando el diario británico Telegraph publicó que Infantino, secretario general de la UEFA de 2009 a 2016, habría utilizado su poder para garantizar el ascenso de una empleada de la institución con la que mantenía una relación íntima.

Según este artículo, el dirigente lo ha desmentido categóricamente y ha negado que esto fuera verdadero, pero la polémica poco a poco ha ido creciendo.

Comunicado oficial de la Fifa sobre el futuro de Infantino y la sede de la final del Mundial 2030

Según Telegraph, que no cita sus fuentes, esta empleada, después de ser promovida durante un tiempo en la UEFA, recibió una “indemnización de seis cifras” en el momento de su salida —en un año no precisado—, además del pago de gastos de escolaridad en una escuela de negocios por un importe de unos 50.000 euros (57.800 dólares).

Contactada por la AFP, la confederación europea admitió “que se efectuó un pago” en ese momento, “acompañado de la liquidación de los gastos de un programa de MBA en una escuela de negocios local”.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA en la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. Foto: Bernardo Peña / El País

Sin mencionar esta información, la FIFA señaló en su comunicado de este sábado: “Informaciones recientes han incluido afirmaciones sin fundamento y aseveraciones claramente falsas sobre la FIFA y su presidente”.