Figura de Golden State Warriors se pierde el resto de la temporada de la NBA por dura lesión de ligamento cruzado anterior

En el partido del lunes, los Warriors se enfrentaron a Miami Heat. En la victoria de los Warriors 135-112, a pesar de tener un resultado a su favor los locales, terminaron preocupados al salir lesionado una de sus principales figuras.

El alero Jimmy Butler, figura de los Golden State Warriors, será baja por el resto de la temporada de la NBA tras sufrir una dura lesión. Así lo confirmó esta semana su agente, Bernie Lee.

El seis veces All-Star, de 36 años, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el lunes en la victoria de Golden State sobre Miami Heat por 135-112.

El alero estadounidense chocó con Davion Mitchell, de Miami, y debió ser ayudado por sus compañeros para retirarse de la cancha.

Jimmy Butler sale de la cancha con la asistencia de sus compañeros Foto: Getty Images

Declaraciones del representante de Bernie Butler

El agente Bernie Lee declaró a ESPN que le fue realizada una resonancia magnética que confirmó la duración de la lesión que pone fin a su temporada.

“Obviamente, es un golpe muy duro para Jimmy y para todo el equipo, pero creo firmemente que esto forma parte del camino”, dijo Lee.

“No podemos esperar solo las cosas buenas. Sé desde hace más de 10 años que Jimmy ganará un campeonato antes de retirarse. Mi convicción al respecto es inquebrantable”, agregó el representante.

El equipo no se había pronunciado por la lesión de Butler

Jimmy Butler, jugador de Golden State Warriors. Foto: Getty Images

Los Warriors no confirmaron la lesión antes de que lo hiciera el agente del jugador. De hecho, hasta el momento no se han pronunciado.

“Estamos todos muy preocupados, pero sabremos más después de la resonancia magnética. No sabemos nada por el momento”, había dicho el lunes su entrenador, Steve Kerr. “Todos estamos consternados por la lesión, a la espera de las noticias”.

Butler es una pieza clave del equipo

Golden State, el equipo liderado por la superestrella estadounidense Stephen Curry, ocupa el octavo puesto de la Conferencia Oeste, en la pugna por la clasificación directa a los playoffs. Su último título de la NBA se remonta a 2022.

Butler, que llegó procedente de Miami Heat el año pasado, promedia esta temporada más de 30 minutos de juego y 20 puntos por partido. Brilló el jueves pasado al contribuir con 32 puntos a la victoria de los Warriors frente a los New York Knicks.

Lee confía en que Butler volverá de la lesión más fuerte que nunca. “Si conocen a Jimmy, saben exactamente cómo afrontará este desafío”, dijo a ESPN. “En pocas palabras, lo superará”.

Jimmy Butler #10 de los Golden State Warriors Foto: Getty Images

*Con información de AFP