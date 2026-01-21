Deportes

Figura de Golden State Warriors se pierde el resto de la temporada de la NBA por dura lesión de ligamento cruzado anterior

El anuncio lo hizo su representante en TV; el equipo no se ha pronunciado al respecto.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

21 de enero de 2026, 8:39 p. m.
Stephen Curry y su compañero, Jimmy Butler, jugadores de los Warriors.
Stephen Curry y su compañero, Jimmy Butler, jugadores de los Warriors. Foto: Getty

En el partido del lunes, los Warriors se enfrentaron a Miami Heat. En la victoria de los Warriors 135-112, a pesar de tener un resultado a su favor los locales, terminaron preocupados al salir lesionado una de sus principales figuras.

El alero Jimmy Butler, figura de los Golden State Warriors, será baja por el resto de la temporada de la NBA tras sufrir una dura lesión. Así lo confirmó esta semana su agente, Bernie Lee.

El seis veces All-Star, de 36 años, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el lunes en la victoria de Golden State sobre Miami Heat por 135-112.

El alero estadounidense chocó con Davion Mitchell, de Miami, y debió ser ayudado por sus compañeros para retirarse de la cancha.

Deportes

Luis Díaz fue figura en la fecha 7 de Champions League: día de trámite para Bayern Múnich

Deportes

La tabla de la Champions League: Liverpool sobrevive y presiona a Real Madrid y PSG; el Bayern de Luis Díaz a octavos

Deportes

No solo es Luis Javier Suárez: otro colombiano marcó doblete en Champions League y pone cabezón a Lorenzo

Deportes

🔴 EN VIVO | Santa Fe vs. Junior, Superliga BetPlay: se define el primer título del FPC en 2026

Deportes

Oficial la decisión con Luis Díaz en Champions League: nada cambia en Bayern Múnich tras pagar sanción

Deportes

Hernán Torres reaccionó a su posible salida de Millonarios: dio la cara y mandó mensaje

Deportes

Aparte de James, este es el otro titular de la Selección Colombia que sigue sin equipo

Noticias Estados Unidos

Trump confirma que Estados Unidos usó un arma secreta en la captura de Nicolás Maduro: “Tenemos armas que nadie más conoce”

Noticias Estados Unidos

Peligro inminente: se ordena retiro de atún por la posible presencia de peligrosa toxina

Nación

Entrenador de fútbol infantil en Antioquia podría ser extraditado por contenido para adultos. Esta es la historia

X
Jimmy Butler sale de la cancha con la asistencia de sus compañeros Foto: Getty Images
Confirmados los titulares para el NBA All Stars 2026, ¿cómo se dividirán en el nuevo formato de EE. UU. vs. Mundo?

Declaraciones del representante de Bernie Butler

El agente Bernie Lee declaró a ESPN que le fue realizada una resonancia magnética que confirmó la duración de la lesión que pone fin a su temporada.

“Obviamente, es un golpe muy duro para Jimmy y para todo el equipo, pero creo firmemente que esto forma parte del camino”, dijo Lee.

“No podemos esperar solo las cosas buenas. Sé desde hace más de 10 años que Jimmy ganará un campeonato antes de retirarse. Mi convicción al respecto es inquebrantable”, agregó el representante.

El equipo no se había pronunciado por la lesión de Butler

x
Jimmy Butler, jugador de Golden State Warriors. Foto: Getty Images

Los Warriors no confirmaron la lesión antes de que lo hiciera el agente del jugador. De hecho, hasta el momento no se han pronunciado.

“Estamos todos muy preocupados, pero sabremos más después de la resonancia magnética. No sabemos nada por el momento”, había dicho el lunes su entrenador, Steve Kerr. “Todos estamos consternados por la lesión, a la espera de las noticias”.

Butler es una pieza clave del equipo

Golden State, el equipo liderado por la superestrella estadounidense Stephen Curry, ocupa el octavo puesto de la Conferencia Oeste, en la pugna por la clasificación directa a los playoffs. Su último título de la NBA se remonta a 2022.

Butler, que llegó procedente de Miami Heat el año pasado, promedia esta temporada más de 30 minutos de juego y 20 puntos por partido. Brilló el jueves pasado al contribuir con 32 puntos a la victoria de los Warriors frente a los New York Knicks.

Lee confía en que Butler volverá de la lesión más fuerte que nunca. “Si conocen a Jimmy, saben exactamente cómo afrontará este desafío”, dijo a ESPN. “En pocas palabras, lo superará”.

Los equipos de fútbol que tendrían escuadra en la NBA Europa: la liga más importante del baloncesto mundial llegará al Viejo Continente
x
Jimmy Butler #10 de los Golden State Warriors Foto: Getty Images

*Con información de AFP

Más de Deportes

Luis Díaz reapareció al inicio de 2026 con Bayern Múnich en Champions League

Luis Díaz fue figura en la fecha 7 de Champions League: día de trámite para Bayern Múnich

Mohamed Salah, Harry Kane y Luis Díaz.

La tabla de la Champions League: Liverpool sobrevive y presiona a Real Madrid y PSG; el Bayern de Luis Díaz a octavos

Camilo Durán anota en Champions League y resuena su nombre para la Selección Colombia

No solo es Luis Javier Suárez: otro colombiano marcó doblete en Champions League y pone cabezón a Lorenzo

Imagen del partido de ida de la Superliga 2025 entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe.

🔴 EN VIVO | Santa Fe vs. Junior, Superliga BetPlay: se define el primer título del FPC en 2026

x

Figura de Golden State Warriors se pierde el resto de la temporada de la NBA por dura lesión de ligamento cruzado anterior

Luis Díaz reaparece en la titular de Bayern Múnich tras pagar sanción impuesta por UEFA en Champions League

Oficial la decisión con Luis Díaz en Champions League: nada cambia en Bayern Múnich tras pagar sanción

Hernán Torres, director técnico de Millonarios FC

Hernán Torres reaccionó a su posible salida de Millonarios: dio la cara y mandó mensaje

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - NOVEMBER 15: Gustavo Puerta #14 of Colombia celebrates after scoring the team's first goal during the International Friendly match between Colombia and New Zealand at Chase Stadium on November 15, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)

Aparte de James, este es el otro titular de la Selección Colombia que sigue sin equipo

Imagen del partido entre América de Cali e Internacional de Bogotá por la fecha 1 del primer semestre de la Liga Colombiana 2026.

El delantero brasileño que está muy cerca del América de Cali: “Enviaron oferta formal”

Marino Hinestroza reaccionó con tristeza a la caída del negocio con Boca Juniors.

Filtraron el chat de Marino Hinestroza: esto dijo tras caerse su llegada a Boca Juniors

Noticias Destacadas