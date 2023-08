Figura de Inglaterra alza la voz y le manda ‘recadito’ a Colombia antes de los cuartos del Mundial Femenino

La celebración no fue para menos. Al momento del pitazo final, algunas jugadoras de la tricolor se tiraron al suelo, incrédulas por lo que acababan de hacer, mientras que las caras largas de las alemanas se mantuvieron hasta la fecha 3 , cuando cayeron eliminadas luego de empatar con Corea del Sur (1-1).

Manuela Vanegas, autora del histórico gol frente a Alemania en fase de grupos. | Foto: FIFA via Getty Images

Lucy Bronze advierte a Colombia

Bronze analizó lo que viene ante Colombia y advirtió que tienen un potencial enorme que no se ha visto todavía en este Mundial. “Podemos dar más”, dijo en atención a medios locales.

“Somos un equipo fantástico con jugadores de gran talento, pero lo importante es que pasamos a la siguiente ronda. No tiene sentido jugar nuestras mejores actuaciones en los primeros juegos, también podríamos guardarlas para los cuartos de final o más allá de eso”, aseguró.

Inglaterra sufrió de más para eliminar a Nigeria en octavos, partido que se definió desde el punto penal luego de haber terminado 0-0 en el tiempo reglamentario. “Todo lo que nos ha pasado, lo hemos enfrentado y hemos seguido adelante. No veo muchos otros equipos que hayan tenido esa adversidad y si la hubieran tenido, no creo que hayan logrado superar la forma en que lo hemos hecho. Al tiempo, no estamos contentos con nuestras actuaciones”, admitió.