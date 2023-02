“Filipichines intocables”, Carlos Antonio Vélez volvió a ‘fulminar’ a la Selección Colombia de Mayores tras victoria de la Sub-20

Este lunes 6 de febrero la Selección Colombia Sub-20 consiguió una importante victoria en el Sudamericano de esta categoría al vencer por la mínima diferencia a su similar de Ecuador, en un duelo que se tornó muy apretado. Los dirigidos por Héctor Cárdenas llegaron a seis puntos y se pusieron a tiro de la clasificación al Mundial de Indonesia que se desarrollará en los meses de mayo y junio de este año.

El fútbol mostrado por la Tricolor ha despertado la ilusión de miles de fanáticos, pues en siete duelos disputados de este torneo, el combinado nacional solo ha perdido en uno (Uruguay).

Colombia vs. Ecuador. - Foto: AFP

Además de ello, los pupilos de Cárdenas han hecho que incluso se les atreva a comparar con la Selección Colombia de Mayores, la cual han criticado bastante por su eliminación en 2022 del Mundial de Qatar, cita a la que se estaba obligado a avanzar.

Uno de los más críticos en este sentido ha sido el periodista Carlos Antonio Vélez, quien no dudó en comparar de nuevo a la categoría juvenil con los mayores, por su presente. El analista deportivo aplaudió de manera solemne la actuación de la Sub-20 ante Ecuador, pues además de un buen fútbol, resaltó la ambición que tienen los jugadores en el terreno de juego, algo que no se vio, según él, en la de Mayores de cara a la cita de Qatar.

“El objetivo de la Selección Colombia debe ser ganar la Copa América 2024. No hay gambetas. ¿Nunca vamos a salir a ganar la Copa América porque es más importante la eliminatoria? Y en la eliminatoria decimos, lo importante es el Mundial y a la hora del té todo nos lo pasamos por la galleta. Es hora de ir recibiendo el mensaje, tal cual es”, dijo de entrada en su habitual programa Palabras mayores.

“Uno escucha tantas bobadas: ayer, alguien desprevenido, me decía, ustedes por qué le preguntan a (Miguel) Monsalve que corra detrás de los ecuatorianos. No, a él y a todos si queremos ser un equipo grande. Si queremos ser lo que hemos sido, pues sí”, contó haciendo referencia a la Sub-20.

“Que caminen unos, corran otros. Nos llenamos de filipichines, de intocables, de mamacitas y nada que ver con meter la gambita y hacer el fútbol que hoy se juega. No me digan que se les olvidó tan pronto el Mundial: un derroche físico sin perder las actitudes tácticas y técnicas que todos los jugadores tienen. Eso no se pierde, lo que pasa es que hay que llegar a unos niveles que la competencia está exigiendo”, agregó.

Los jugadores de la Selección Colombia Sub-20 celebran el triunfo ante Ecuador. - Foto: AFP

Finalmente, Vélez de nuevo resaltó la labor física que ha hecho la Sub-20 en este torneo, haciéndose fuerte en todas las zonas del campo. “Este es un equipo que trabaja con una altísima intensidad. Tiene una gran actitud, que no da ninguna pelota por perdida”.

“Ayer un amigo me escribía en la mitad del partido: si las de mayores corriera el 30 % de lo que corre esta... ahhh no, habríamos estado en Qatar”, cerró.

Por lo pronto, la Selección Colombia buscará sellar de manera definitiva su pase al Mundial de Indonesia cuando se mida el próximo jueves ante Brasil, gran favorita a quedarse con el título de este Sudamericano Sub-20.

Ambas selecciones ya saben lo que es enfrentarse, pues en la fase 1 se midieron, dejando un emocionante empate a un gol.

Gustavo Puerta celebrando su gol frente a Brasil. - Foto: CONMEBOL

Programación del Sudamericano Sub-20

Fecha 4 - Jueves 9 de febrero

Ecuador vs. Venezuela (Techo): 3:00 p. m.

Uruguay vs. Paraguay (Techo): 5:30 p. m.

Colombia vs. Brasil (El Campín): 8:00 p. m.

Fecha 5 - Domingo 12 de febrero