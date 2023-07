Fin de la incertidumbre: Atlético Nacional confirmó el estadio para jugar los octavos de Copa Libertadores

En medio de la incertidumbre que rodeaba al club y a sus hinchas, Atlético Nacional ha recibido una noticia que despeja los nubarrones que se cernían sobre su estadio para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores. A pesar de la falta de un técnico tras la renuncia de Paulo Autuori, los verdolagas se preparan para enfrentar a Racing en esta fase del torneo continental.

El sorteo determinó que Nacional comenzará esta batalla como local el próximo jueves 3 de agosto, y el estadio Atanasio Girardot será el escenario donde los verdolagas buscarán encaminarse hacia la gloria eterna. La famosa Feria de las Flores, que tradicionalmente ocupa el estadio, había planteado interrogantes sobre la disponibilidad de la cancha.

En un principio parecía que el equipo tendría que buscar alternativas y disputar el encuentro en otro estadio. Sin embargo, en una agradable sorpresa para los aficionados, el club anunció a través de sus redes sociales que la Alcaldía de Medellín había habilitado el Atanasio Girardot para este crucial enfrentamiento contra los argentinos. Esto significa que el elenco paisa podrá sentirse como en casa en estos primeros 90 minutos de los octavos de final de la Libertadores.

¡La Copa Libertadores se juega en el Atanasio!💪🏽🏆



Abónate y llenemos el estadio💚🏟️



La Alcaldía de Medellín nos ha confirmado que podremos jugar los Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores en casa.#VamosVerde💚 pic.twitter.com/Z98JfzY8Lw — Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 7, 2023

Antes de enfrentar a la Academia, el verde paisa jugará un amistoso este sábado frente a Millonarios en la Florida. Luego de esto dará inicio al segundo semestre de la Liga BetPlay, visitando a Once Caldas y Águilas Doradas, y recibiendo a Jaguares de Córdoba. En el medio, el miércoles 26 de julio, enfrentará al América de Cali por los octavos de final de la Copa Colombia.

El partido amistoso se jugará en Estados Unidos - Foto: Getty Images / Daniel Garzón Herazo

¿Llegará un nuevo técnico antes de este crucial partido?

Es crucial destacar que este primer partido será determinante para el equipo, ya que deberá cerrar la llave en Argentina, con la incógnita de si tendrán un nuevo entrenador para esa fecha. El pasado 6 de julio, Paulo Autuori presentó su renuncia, lo que ha puesto a los administrativos del club en una carrera contrarreloj para encontrar su reemplazo.

Paulo Autuori dejó de ser técnico de Nacional. - Foto: AFP

Aunque aún es temprano para conocer al próximo estratega que liderará al equipo, diversos medios ya han comenzado a especular sobre posibles candidatos. Según informaciones reveladas recientemente por Universo Nacional, uno de los nombres que ha surgido es el del uruguayo Alexander Medina, de 44 años, quien cuenta con una amplia trayectoria en equipos de su país, Argentina e incluso Brasil.

Medina, quien ha dirigido a Nacional en Uruguay, así como a Talleres y Vélez en Argentina, y al Internacional en Brasil, parece ser uno de los perfiles que ha despertado interés en el club verdolaga. No obstante, es importante destacar que no es el único nombre que se ha mencionado en las últimas horas como posible reemplazo para el saliente Paulo Autuori.

Las especulaciones han surgido en torno a tres candidatos en particular: Leonel Álvarez, Reinaldo Rueda y Alejandro Restrepo. Álvarez, quien no ha tenido experiencia previa como director técnico del equipo, es el único que no ha ocupado el banquillo verdolaga.

Por otro lado, Rueda y Restrepo ya han tenido un paso por el club, siendo Rueda quien logró llevar a Atlético Nacional a la consagración en la Copa Libertadores de 2016, convirtiéndose en un referente destacado para la exigente afición.

Reinaldo Rueda levantó la Copa Libertadores con Nacional en 2016 - Foto: LatinContent via Getty Images

En los próximos días, se espera que los dirigentes de Nacional den a conocer de manera oficial el nombre del nuevo director técnico, lo que sin duda generará expectativas y debates entre los seguidores del equipo.