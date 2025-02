“Es una falta de respeto, pero yo no tengo que decidir esta situación. A mis jugadores les digo que no pierdan el tiempo o energía en hablar con los árbitros”, declaró el preparador alemán en la previa al choque ante Rayo Vallecano, que se jugará el lunes a las 20H00 GMT.

“Hay un jugador en el campo que tiene permiso para discutir con el árbitro, que es el capitán. A mí me gusta mucho el balonmano y deberíamos aprender mucho de ese deporte. No es bueno para el equipo que te saquen una roja y no queremos eso”, prosiguió Flick.