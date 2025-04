Fórmula 1: Revelan inesperada razón por la que Red Bull no contrató a Carlos Sainz

Red Bull pasó de dominar a merced la competencia de la F1 a tener un papel secundario, y eso que cuenta en sus filas con Max Verstappen, tetracampeón del mundo. No obstante, el nivel del monoplaza RB21 no ha estado a la altura y el equipo ya no es tan veloz como en el pasado.

“ El problema que ha tenido Red Bull es que han dejado escapar a Carlos . Lo tenían que haber firmado, y que los dos hagan equipo. Ha hecho equipo con Leclerc. ¿Que Max no puede hacer equipo? Pues aprende. Porque su padre no le ha enseñado a trabajar en equipo, desde que tenía seis años “, indicó.

“Para mí, el error fuerte de Red Bull es no haber cogido a Carlos. El año pasado era blanco y en botella . Tienes a Carlos libre, cógelo. Que Max diga lo que quiera . Sube a Carlos. Es así. Los dos son muy buenos. Quieres tener la mejor pareja posible con un coche no dominante, tienes que sumar puntos en Constructores", señaló Alguersuari

“Tenían la posibilidad de firmar a Carlos, no lo quisieron por miedo, porque Max puso mucha presión de ’no quiero que me molesten porque yo estoy muy bien así, no quiero un compañero de equipo como Carlos’, porque sabemos que Carlos le molesta. Al menos, los datos que tenemos es que Carlos le molestó mucho en Toro Rosso”, sentenció Alguersuari.