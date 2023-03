Fortaleza desató peculiar conflicto con varios equipos del Torneo BetPlay: así fue

Las redes sociales siempre han sido la manera más usada por Fortaleza para su visibilidad en el Fútbol Profesional Colombiano. En las últimas horas, este método no fue la excepción y allí montaron un peculiar conflicto con dos equipos del torneo de ascenso: Llaneros y Fortaleza.

Todo inicio al término del juego entre los de Villavicencio y los capitalinos el pasado lunes –20 de marzo–, cuando el cuadro llanero queriendo entrar en la dinámica de ese lenguaje chistoso que acostumbra a manejar ‘Forta’, utilizó una foto de los buses de cada institución y a la par del resultado deportivo (1-1), escribieron con una foto de los dos transportes “¡Al menos de bus fue 0-5 para la visita!”, en tono de burla.

Llaneros - Torneo BetPlay - Foto: @ClubLlanerosFC

“Que lo vea todo el mundo, ese busecito blanco es el nuestro y lo aceptamos con orgullo: sí, somos un equipo humilde, porque creemos que el verdadero desarrollo es intangible y está en la formación de personas honestas en nuestro Colegio Fortaleza y academias. No todo es plata”, se defendió rápidamente el cuadro de la capital sobre la burla que les quisieron hacer.

Fortaleza agregándole a la foto una insignia de la película Cars, dijo: “Además, el de nosotros es más facherito”, junto al recordado ‘95′ de Rayo McQueen. Posteriormente, quiso molestar a Llaneros con una foto pasada en donde el vehículo que intentaba entrar al estadio Bello Horizonte ‘Rey Pelé', se quedó atascado en el parqueadero principal: “Y bueno… el mío sí entra al estadio”, dijeron.

Ahora, en la previa de un nuevo juego, esta vez ante Patriotas, los ‘Reyes del Twitter’ iniciaron un nuevo rifirrafe diciendo: “Amix @patriotasboySA ¿Mañana sí se va a poder jugar? ¿Cómo van las negociaciones? ¿Sí habrá cupo para parquear mi busetica? #InvasionExtraterrestre”, poniendo además en la imagen que acompaña la publicación una nave espacial de gran tamaño.

El respuesta a ello, el cuadro boyacense le siguió la corriente del juego a los capitalinos y les preguntó: “Claro que sí @FortalezaCEIF, ya llamamos al tránsito. Y estamos negociando con arepas boyacenses, a eso nadie se resiste. Una pregunta: ¿qué características tiene el bus de ustedes?”. A lo que ‘Forta’ respondió con una foto: “La verdad, bastante sencillo”.

Burla de Fortaleza a Patriotas. - Foto: @FortalezaCEIF

Fortaleza buscando darle continuidad a la conversación que generó gran impacto en redes, dijo al equipo de Tunja: “Amix @patriotasboySA ¿A cómo la boleta de mañana? Es que ando corto...”.

“Uy, con los 15.000 que llevo me alcanza y me sobra hasta para una aguapanela con queso en la plaza”, agregaron los bogotanos en forma de burla sobre los precios puestos para el juego en el estadio La Independencia.

Ya me cogieron la busetica de parche 😭 @patriotasboySA pic.twitter.com/24GOtWjYHb — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) March 23, 2023

“$10.000 cuesta para mi gente de Boyacá. Pa’ ti $30 mil”, dijeron los boyacenses. Casi de inmediato, las comunicaciones del equipo de la capital señalaron: “No te preocupes que yo tengo mi Carné Oficial de Ciudadano Boyacense Certificado”; no obstante, aunque fue ingenioso, Patriotas dijo: “Hágase el chistocito, señor McLOVIN, caiga con 30 mil”.

“Jajajaja, no cayeron, pero mañana ¡nos vemos como sea! Lo que me falta me lo hago vendiendo frunas en la flota”, dijo nuevamente ‘Forta’.

Conflicto de redes entre equipos del FPC. - Foto: Captura de pantalla: Twitter - @FortalezaCEIF

Intentando no dejar acabar el cruce chistoso de mensajes, Fortaleza escribió: “Amix @patriotasboySA ya estoy alistando maleta. ¿Cómo está el clima en Tunja? ¿Me recomiendas vestido de baño de dos piezas o cerrado?”. Mientras que los boyacenses cerraron así: “Te recomiendo patines de hielo y ruana doble faz más bien. Eso sí, si no vienes con la Perrita Fortica no quiero nada”.

El compromiso que los enfrentará será de la fecha 9 del Torneo de Ascenso y está programado para este viernes 24 de marzo desde las 6:00 p. m.