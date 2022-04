Freddy Rincón: reveladoras evidencias que se tendrían en cuenta sobre el accidente

Un día después de la difícil despedida a Freddy Rincón, por parte del mundo del fútbol tanto en Colombia como en los diversos clubes en los que jugó el ‘Coloso de Buenaventura’, ahora se abre una nueva página en el fatal accidente que desencadenó con la muerte del exfutbolista y gloria de la Selección Colombia.

Lo que sigue es determinar las razones de la muerte de Rincón bajo una investigación que hasta el momento no se había iniciado con un desarrollo fuerte, producto de que aún se mantenía la esperanza de la supervivencia del exjugador colombiano.

Sin embargo, tras los hechos que desencadenaron, el pasado miércoles 13 de abril, el fallecimiento del mayor implicado en el accidente que se produjo en la madrugada del pasado lunes, la Fiscalía General de la Nación comenzó la investigación con las primeras pruebas disponibles.

Auto de Freddy Rincón es embestido en Cali - Foto: Instagram: @freddyrinconoficial

En ese sentido, si quien manejaba el vehículo no se presenta en las próximas horas, el ente de control procederá a su captura, según adelantó El Tiempo. No obstante, no hay claridad sobre quién lo hizo e incluso no se descarta que fuera el mismo Rincón.

Al respecto, su hijo, Sebastián Rincón, dijo a la salida de la sede de Medicina Legal: “Mi papá no iba manejando, me deja muy tranquilo ante las falsas acusaciones. Que el conductor se sincere, que Dios haga justicia y que la Fiscalía haga su trabajo”.

Fueron funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Cali los que comenzaron el trabajo de campo, es decir, la recolección de videos y material probatorio, así como el croquis del accidente y el informe de la ambulancia que retiró a Rincón de la cabina de la camioneta, modelo 2015, del lado del copiloto.

Ante esto, Edwin Candelo, subsecretario de Movilidad de Cali, aseguró: “Como hay una persona fallecida, todo el material probatorio quedó bajo reserva”.

Es así como empieza el proceso que se ha iniciado en Bogotá pero que será trasladado a la ciudad de Cali para continuar con la respectiva investigación, todo con la firme intención de esclarecer los hechos que han sido motivo de algunos rumores alrededor de la muerte del ‘Coloso de Buenaventura’.

Además de darse a conocer que aún no es claro la persona que conducía y que la investigación continuará su proceso en la capital del Valle del Cauca, hay otros tres puntos que también son importantes resaltar y que en definitiva podrían dilucidar nuevas pruebas dentro del caso.

Accidente de tránsito en la carrera 5 con calle 34, un bus alimentador del MIO chocó con una camioneta Ford 4x4, deja 5 lesionados entre ellos el Exfutbolista Freddy Rincón. pic.twitter.com/ChKJsQkHk4 — Viva Las Noticias Cali (@vivalasnoticias) April 11, 2022

En principio está el video que se viralizó tras el accidente en el que un hombre intimida a quien graba diciéndole que no lo haga: “No te vayas a poner a grabar porque te quito el celular, te lo quito (...) Vení, vení, no te vas a mover”, aún no se esclarece quién pueda ser la persona que está próxima al carro en dicho momento, razón por la cual tener conocimiento de ello podría ser de gran ventaja.

A su vez, hay otro episodio que debe ser materia de investigación y que determinará algo de claridad en lo sucedido. Se trata de los dos ocupantes del vehículo afectado, que al parecer, tomaron un taxi minutos después del choque, aún sin saber quiénes son dichas personas, estas ya no se encontraban en el lugar una vez llegó la ambulancia, es decir, que sería alguna otra persona la que en dicho momento tuvo el altercado y que se ve en el video antes mencionado.

Finalmente, también se espera que en el proceso se haga claridad acerca de qué sucedió en las seis horas post reunión que mantuvo Rincón en la casa de su amigo Harold Saa, de la cual salió al parecer sobre las 11 de la noche y sin ningún tipo de alicoramiento que hubiera sido detonante del choque en caso de que el jugador fuera manejando.