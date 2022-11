La segunda fecha de la fase de grupos en Qatar 2022 enfrentó a los latinoamericanos en el grupo C.

“Fútbol de pica piedras”: Iván Mejía tiró ácido comentario por el bajo nivel del Argentina vs. México

El mundo del fútbol se paralizó este sábado para ver la segunda presentación de la Argentina de Lionel Messi en el campeonato mundial de Qatar 2022. Para este duelo ante los mexicanos, había un deseo generalizado de varios seguidores del balompié por ver lo que sería la primera victoria de la ‘albiceleste’ en el certamen, tras un fatídico arranque ante Arabia Saudita, donde nadie contaba con que una de las favoritas al título perdiera contra un rival que en el papel era inferior.

Habiendo pasado la página de un mal estreno, se pensaba que iba a darse una mejora sustancial de inmediato y se vería un equipo argentino arrollador ante su rival, sin embargo, eso tardó hasta la segunda parte, lo que generó que en Colombia voces autorizadas del balompié, como Iván Mejía, perdieran la paciencia por un primer tiempo bastante discreto y dieran su opinión a través de Twitter así: “Que partido tan malo!! No dan dos pases seguidos, la pelota les quema, la conexión entre líneas no existe, fútbol de pica piedras. Ojalá mejore porque hasta ahora no se ve nada. A ver si Messi recuerda que tiene una cita con la historia”.

Héctor Herrera de México, a la izquierda, salta por el balón con el arquero argentino Emiliano Martínez durante el partido de fútbol del grupo C de la Copa Mundial entre Argentina y México, en el Estadio Lusail en Lusail, Qatar, el sábado 26 de noviembre de 2022. - Foto: AP

Sin embargo, aún sin la efectividad de otras noches, Argentina tomó el control del partido para el segundo tiempo e inclinó el juego hacia el arco de Ochoa. Los cambios, como el ingreso de Enzo Fernández y Julián Álvarez, influyeron en la creación de espacios para Messi, que al minuto 64′ conseguiría el tan esperado gol.

Ángel Di María tomó la pelota por la derecha y se la sirvió a Messi sobre la medialuna del área. El ‘10′ controló y con un remate raso la mandó a la base del vertical izquierdo del portero mexicano, que no pudo hacer nada para evitar el grito de gol justo al frente de la tribuna más albiceleste de todo el estadio.

El gol de Messi hace estallar a los hinchas 🤩 🇦🇷 pic.twitter.com/NRk2t507n5 — GOAL en español (@Goal_en_espanol) November 26, 2022

Tras el juego y un 2-0 que volvió a encaminar a la ‘albiceleste’ en el campeonato mundial, Mejía volvió a utilizar su red social para resumir en un mensaje breve lo ocurrido durante el compromiso: “Con un golazo “Made in Messi “Argentina destaponó un juego confuso donde faltó talento. Superior en el segundo tiempo cuando Lio se tiro unos metros atrás y generó más juego”.

Y finalmente, lanzó un mensaje crítico a la selección perdedora que, bajo la dirección de un argentino, tendrá que hacer la épica en la última fecha de la fase de grupos ante los de Arabia Saudita por sumar cuatro puntos y ver si corre con la suerte quedarse con uno de los dos cupos a los octavos de final: “México como todo lo de Martino, chato y sin brillo. Tendrán que mejorar mucho”.

Admirado con la actual campeona

Estos no fueron los únicos comentarios que hizo el experimentado periodista deportivo sobre una selección en la fecha de este sábado, también habló de la actual campeona del mundo que no desentonó ante Dinamarca y la venció por 2-1, certificando así su paso a los octavos de final.

Con un doblete de Mbappe, Francia venció a Dinamarca y se clasificó a octavos de la #CopaMundialFIFA. — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 26, 2022

Rompiendo también así la maldición previa que se rumoraba sobre una eliminación prematura de la actual selección reinante en la edición inmediatamente siguiente de la competencia. Tal y como ocurrió con Alemania en 2018 o España en el torneo de 2014: “Francia es sólido, ordenado, paciente para encontrar el momento y tiene a Mbappé que es un depredador del área. Dinamarca dio pelea, no se entregó y tuvo pasajes interesantes. Buen partido, bien jugado. Justo triunfo galo que ya está en octavos”, sentenció Mejía del equipo que tiene como gran figura a Kylian Mbappé.