Futuro de Cristiano Ronaldo se aclara: gigante de la Premier League apostaría por sus goles en 2023

La eliminación del Mundial de Qatar dejó una de las imágenes más lamentables en la carrera del delantero Cristiano Ronaldo. El luso se despidió de la que pudo haber sido su última cita orbital entre lágrimas y dejando su futuro a la deriva, pues durante la disputa del campeonato, el que era su actual equipo, el Manchester United, decidió terminar con su vínculo laboral ante las constantes polémicas.

Ronaldo se despidió de Qatar junto a su familia en un avión privado que tuvo destino a Europa. Allí, el delantero luso no perdió tiempo y decidió mantener su forma física entrenando en la sede deportiva del Real Madrid, club que accedió a prestarle sus instalaciones después de tantos años de gloria.

Aunque se especuló mucho con un posible acercamiento del portugués con las filas del Real Madrid, este viernes Ronaldo puso fin a los rumores. El exjugador del Manchester United abandonó el lugar de concentración del más veces campeón de la Champions League y se fue rumbo a un destino que alimenta mucho más los rumores sobre su futuro.

🛫 Cristiano se marcha de Madrid destino Dubai en su avión privado — Sergio Quirante (@SQuirante) December 16, 2022

No obstante, dicho destino parece ser más de vacaciones, todo con el objetivo de trabajar en la búsqueda de su nuevo equipo para el año 2023. Cabe anotar que el único club que se había mostrado dispuesto a contar con sus servicios fue el Al-Nassr de Arabia Saudita, que fue descartado por el propio Cristiano durante el Mundial de Qatar.

Así las cosas, y con su futuro a la deriva, los medios europeos han empezado a indagar con el que podría ser su nuevo equipo. Según el reconocido diario Récord, el astro portugués estaría muy cerca de vestir la camiseta del Chelsea de Inglaterra, club que le ha seguido la pista desde hace varios meses.

Este rumor ha aumentado en las últimas horas con la lesión confirmada del delantero Armando Broja, quien se perderá el resto de la temporada y Ronaldo podría tomar su lugar. “Cristiano Ronaldo podría estar listo para un regreso instantáneo a la Premier League con el Chelsea para realizar un giro en U de transferencia”, informó ‘Sky Sports’ al respecto.

Por lo pronto, Cristiano Ronaldo se tomará unos días de descanso con el objetivo de pasar con su familia las festividades navideñas y luego enfocar su mirada en lo que será el año 2023.

Vale recordar que antes de la cita orbital, Ronaldo dio pistas de lo que podría pasar con el futuro de su carrera deportiva; eso sí, no se ve retirado aún. “Quiero jugar dos o tres años más. Así que 2 o 3 años como máximo. Quiero terminar a los 40. Creo que los 40 serán una buena edad... pero no lo sé, no conozco el futuro”.

A pesar de que varios meses atrás había asegurado que seguiría compitiendo, solo ganar el trofeo detendría su ambición de gloria y pondría fin a una laureada y exitosa carrera.

“Aún sigo motivado. Mi ambición está bien alta”, dijo Cristiano durante una gala de la Federación Portuguesa en la que fue premiado por ser el máximo goleador de la selección nacional en el pasado mes de septiembre.