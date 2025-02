Futuro de Juan Cuadrado en Atalanta daría inesperado giro: técnico se pronunció

Luego de que Lookman desperdiciara el cobro, Gasperini soltó en rueda de prensa: “El penalti de Lookman que no debería haberlo pateado, claramente, porque creo que es uno de los peores lanzadores de penales que he visto. Incluso, en el entrenamiento tiene un porcentaje de efectividad bajísimo, patea realmente mal. Los ejecutores eran De Ketelaere y Retegui. Sin embargo, evidentemente había marcado un gol y estaba eufórico”.

“Me entristece tener que escribir esto hoy, sobre todo por lo que hemos logrado juntos como equipo y como ciudad. Ser señalado de la manera en que lo he sido no sólo me duele, sino que suena profundamente irrespetuoso, sobre todo por el inmenso trabajo duro y el compromiso que siempre he puesto cada día para ayudar a llevar el éxito a este club y a los increíbles aficionados de Bérgamo”, le respondió Lookman a Gasperini por redes sociales.