Garrafal error del Balón de Oro genera burlas y críticas en las redes sociales: “¿No saben quién es?”

Hasta ahí todo estaba normal, pero el error llegó en la descripción que pusieron en la publicación que, posteriormente, fue cambiada. En un principio se podía leer: “Rodri is in the place”, palabras que acompañaron con una bandera de España.

Tras darse cuenta de la equivocación, los encargados del perfil no demoraron en cambiar la descripción para poner una frase que correspondiera a la persona que aparece en la imagen, es decir, al portugués. “Rúben Dias is in the place”, corrigieron.