Germán Cano y Jhon Arias amargan a Once Caldas: video del tanto de Fluminense en Sudamericana

Corría el minuto 31′ de la primera parte, en el partido entre Once Caldas y Fluminense, este martes 1 de abril. Jhon Arias desbordó por la derecha, mandó un centro y Germán Cano remató de cabeza para poner 1-0 del elenco brasileño ante el colombiano.

Gol de Fluminense ¿Adivinen? Germán Ezequiel Cano pone el primero para los Cariocas Once Caldas 0-1 Fluminense ▶️ Más 🏆 Conmebol #Sudamericana en #DisneyPlus pic.twitter.com/lavU1QvrWj

Germán Cano se vuelve a reportar con gol en Colombia. Es recordado por sus pasos en Pereira y Medellín, pero un dato no menor agranda la anotación del delantero argentino este martes. La información la entregó Julián Capera por medio de sus redes sociales.

“ Germán Ezequiel Cano le ha anotado doce goles al Once Caldas en 14 partidos disputados (con Pereira, DIM y Fluminense). Es el equipo al que más le marcó en toda su carrera”, fue la información entregada por el periodista deportivo.

Once Caldas intentó reponerse tras la anotación de Fluminense, pero no lo consiguió durante la primera parte. Los dirigidos por Hernán El Arriero Herrera no lograron romper el cerrojo visitante, que llegó a Colombia en busca de un buen arranque en Copa Sudamericana.