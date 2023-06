Giro drástico en la venta de Óscar Cortés: presidente de Millonarios ventiló nuevo plan con su futuro

- Foto: FIFA via Getty Images

- Foto: FIFA via Getty Images

Millonarios vive las mieles de un presente envidiable y un futuro promisorio gracias a la cantidad de jugadores que han salido de la cantera gracias a la gestión de Alberto Gamero como director técnico.

A principios de este año, los embajadores vendieron a Daniel Ruiz y a Carlos Andrés Gómez, dejando dos lugares vacíos que fueron ocupados de gran manera por Luis Paredes y el imparable Óscar Cortés, que hoy por hoy es goleador del Mundial Sub-20 con cuatro anotaciones en misma cantidad de partidos.

Cortés se ha ganado los aplausos del planeta e incluso se dice que tiene varios empresarios siguiéndole la pista por estos días en territorio argentino. Aunque Millonarios lo ha extrañado en los cuadrangulares, ha podido seguir adelante y lo espera en caso de una hipotética final después de su participación en la Copa del Mundo.

Para muchos este semestre puede ser el último del tumaqueño en el FPC, pues antes de irse a la concentración se había dado por hecho el negocio con el Lens de Francia a cambio de 4 millones de dólares.

Óscar Cortés, delantero de Millonarios. - Foto: Getty Images

Pero las cosas cambiaron con su presentación en Argentina y en Millonarios aseguran que no tienen afán de venderlo e incluso cuentan con él para el segundo semestre. “El tema de Óscar Cortés está avanzando muy bien con un equipo europeo, es lo que puedo decir, no me puedo comprometer a más, pero él va a un gran equipo europeo”, dijo el presidente Enrique Camacho en declaraciones para Casa Azul Radio.

La dirigencia del cuadro bogotano le ha hecho seguimiento en el Mundial, mientras adelanta las negociaciones pertinentes para ubicarlo en un negocio que beneficie a ambas partes. “Está jugando muy bien, con mucho entusiasmo, ha adquirido mucha confianza en sí mismo”, agregó.

“Yo quiero que él siga en Millonarios el semestre entrante, aunque se llegue a confirmar algo con algún equipo extranjero, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo para que él continúe en Millonarios”, sentenció Camacho, confirmando un giro de guión inesperado para el futuro de Cortés.

¿Se va óscar Cortés? ¿Sigue un semestre más? Exclusiva con el presidente Enrique Camacho Ⓜ️🔥



¡VAMOS MILLONARIOS! Ⓜ️ pic.twitter.com/GbbaIowQ5Y — Casa Azul Radio TV (@CasaAzulRadioTV) May 31, 2023

En caso de que Colombia venza a Italia y clasifique a semifinales, el extremo solo regresará para una hipotética final, pues la Selección asegurará siete partidos, sea disputando la final o el partido por el tercer y cuarto puesto.

Cortés es pieza indispensable para la Tricolor y seguramente salga como titular frente a los italianos este sábado desde las 4:00 de la tarde en el estadio Bicentenario de San Juan.

Óscar Cortés animando a sus compañeros en el partido ante Eslovaquia. - Foto: AFP

Si finalmente es el Lens de Francia su destino para la temporada 2023/24, el tumaqueño tendrá el privilegio de jugar la fase de grupos de la Champions League. El equipo sangre y oro terminó segundo de la Ligue 1 detrás del PSG, por lo que consiguió cupo directo entre los 32 participantes y prepara varios movimientos para consolidar un equipo competitivo ante los gigantes europeos.

Lens es de los mismos dueños de Millonarios, Amber Capital, razón que hace el negocio mucho más factible que hacia cualquier otro destino del mundo.

Lo único que podría cambiar esa posibilidad es que llegue un equipo con más renombre de los que siguen de cerca el Mundial Sub-20 y ponga una oferta por encima de lo que ahora mismo está acordado entre ambas partes.

En Millonarios no descartan que esto pueda llegar a pasar, pues Cortés es indudablemente la figura de la Selección Colombia y lo seguirá siendo al menos en el duelo de cuartos de final, en el que los dirigidos por Héctor Cárdenas se juegan la posibilidad de hacer historia clasificando a la segunda semifinal en la historia de las selecciones juveniles del combinado nacional.