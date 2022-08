Gloria del Real Madrid revela qué le faltó a James para seguir triunfando en España

El ex jugador de la casa blanca fue bastante crítico para organizar el panorama que le tocó vivir al 10 en el equipo.

Con el inicio de la liga española de fútbol, las primeras reacciones para los colombianos que están en los equipos del torneo empiezan a aparecer, a la par de comentarios de los que estuvieron en algún momento e hicieron parte de una de las catalogadas cinco ligas top del mundo.

Durante este viernes, en Colombia se encuentra José María Gutiérrez, más conocido como ‘Guti’, multicampeón con el Real Madrid entre 1994 y 2010, donde consiguió tres títulos de Champions League, dos Intercontinentales, una Supercopa de Europa, cinco Ligas y cuatro Supercopas de España.

Con dicho palmarés, es una voz autorizada de la casa blanca y en conversación con el medio AS Colombia durante un evento de LaLiga en la capital del país dio su opinión sobre James Rodríguez, Falcao, Luis Díaz y los colombianos que hacen parte del torneo para la campaña 2022/2023.

💪🔝 Guti habla sobre la importancia de los jugadores latinoamericanos en LaLiga



🎙️ "LaLiga española es el mejor lugar para cualquier jugador sudamericano" pic.twitter.com/KGyg6gF57M — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) August 12, 2022

Sobre el 10 de la Tricolor, su descenso futbolístico tras su salida del cuadro blanco, además de las situaciones que a su parecer lo condenaron en su estadía en Madrid, dijo: “Para él fue una decepción salir del Real Madrid porque creo que tenía mucha ilusión. Cuando llegó hizo una temporada espectacular y todos pensábamos que íbamos a tener a James durante mucho tiempo en nuestro club, pero luego por circunstancias no congenió con el siguiente entrenador, tuvo menos minutos y a partir de ahí creo que le entraron las dudas, intentó ir a otro equipo, las cosas no le han salido bien, pero creo que es un jugador importante con mucho fútbol y que seguramente podría haber tenido más minutos en el Madrid si se hubiera quedado”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de salir de Catar y recalar en algún club de la liga española, Guti dijo: “James, con el fútbol que tiene en sus botas y estando bien físicamente, es un jugador muy aprovechable para cualquier equipo de la Liga Española”.

Apartado del tema James e incursionando en dar su opinión sobre los cafeteros ahora vigentes en el torneo que alguna vez disputó, exaltó un nombre para tener en cuenta: “Esperemos que sean los goles de Falcao, a él le tengo un gran aprecio, es un gran profesional y siempre que ha tenido minutos con el Rayo en la última Liga, ha hecho goles, espero que sea un buen año para él y que haga muchos goles con el Rayo”.

Para concluir, también se mostró deseoso de ver en algún momento a una figura de la Selección Colombia en la liga española, reconociendo que su presente es inmejorable en la Premier League, donde recientemente recibió la noticia de ser nominado al Balón de Oro 2022: “Luis Díaz es un grandísimo jugador, estando en el Porto ya me parecía un gran jugador, no me pareció raro que lo fichara el Liverpool, es verdad que es un jugador que tiene que seguir creciendo, pero creo que en el Liverpool de Klopp lo va a hacer. Seguramente cuando acabe contrato se lo rifen todos los clubes importantes de Europa”.

Programación (fecha 1)

Viernes 12 de agosto

Osasuna 2-1 Sevilla - 2:00 p.m., ESPN/Star +

Sábado 13 de agosto

Celta de Vigo vs. Espanyol - 10:00 a.m., DirecTV Sports

Valladolid vs. Villarreal - 12:00 p.m., ESPN/Star +

FC Barcelona vs. Rayo Vallecano - 2:00 p.m., ESPN/Star +

Domingo 14 de agosto

Cádiz vs. Real Sociedad - 10:30 a.m., ESPN/Star +

Valencia vs. Girona - 12:30 p.m., DirecTV Sports

UD Almería vs. Real Madrid - 3:00 p.m., DirecTV Sports

Lunes 15 de agosto

Athletic Club vs. RCD Mallorca - 10:30 a.m., ESPN/Star +

Getafe vs. Atlético de Madrid - 12:30 p.m., DirecTV Sports

Real Betis vs. Elche - 2:30 p.m., DirecTV Sports.