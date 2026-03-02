Informe oficial revela qué le dijo Franco Mastantuono al árbitro: por esto fue su expulsión

Franco Mastantuono fue expulsado en la derrota de Real Madrid contra Getafe. El atacante argentino vio la tarjeta roja directa por reclamar las decisiones del árbitro Alejandro Muñiz Ruíz y dirigirse a él en palabras subidas de tono.

De acuerdo al informe entregado por el juez central, esto fue lo que dijo Mastantuono en más de una ocasión: “Vaya vergüenza, vaya p... vergüenza”.

Los videos de la transmisión oficial muestran el momento en que Muñiz Ruíz pasa cerca del argentino y recibe reclamos de su parte. El árbitro aguanta unos segundos mientras sigue el movimiento del balón; sin embargo, tras una última queja, decide expulsarlo.

Real Madrid perdió en condición de local y cedió puntos en la lucha contra el Barcelona por el título de la liga española. Sumado a eso, para el partido del viernes suma tres bajas más por sanción: Franco Mastantuono (roja directa), Álvaro Carreras (quinta amarilla) y Dean Huijsen (quinta amarilla).

Segunda derrota consecutiva del Real Madrid

Álvaro Arbeloa, director técnico del Real Madrid, dio la cara tras la derrota en el Bernabéu y aseguró que tendrán reacción visitando al Celta de Vigo en la próxima jornada.

“Ha sido un partido que ha tenido muchísimas interrupciones y el árbitro ha permitido que se jugara a no jugarse, a parar el partido, con muchos agarrones... Ni una crítica al Getafe, porque hacen lo que les permiten. Ante esta dificultad que nos ha puesto el Getafe, nos ha costado tener más ocasiones de las que hemos tenido, que yo creo que han sido suficientes para haber hecho algún gol. Hay mucho margen de mejora”, declaró el DT.

Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid. Foto: AP

Además, afirmó que ha sido un partido “diferente” al que perdieron hace una semana en Pamplona. “Nos ha costado enfrentarnos a un rival que se ha cerrado muy bien, que no saltaba a ninguno de los dos centrales en la circulación, que teníamos que quizá haber sido muchísimo más agresivos en esa primera línea, haber metido más jugadores también en la última línea, muchísimos más desmarques”, explicó.

“Teníamos que haber sido mucho más agresivos en ese tipo de situaciones en las dos bandas, que siempre tendemos a buscar ese recurso fácil que es Vinícius, pero tenemos que ser capaces de tener desborde por los dos lados, de ser una amenaza constante por los dos lados. Hemos hablado mucho de la dificultad de atacar bloques bajos”, analizó.

Real Madrid salió silbado por su propia hinchada y recibió una ola de críticas por parte de la prensa. “Yo no he dicho que seamos incapaces de jugar bien. Que hemos tenido ocasiones para haber hecho algún gol, es cierto; que podemos jugar mejor, también es cierto. No puedo reprochar esfuerzo a mis jugadores, que es lo primero que les pido, y la mejoría del juego es responsabilidad mía, es mi trabajo. Si hay un responsable de la derrota, soy yo, lo asumo, y solo me queda trabajar con mis jugadores”, finalizó Arbeloa.