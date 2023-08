Gobierno de España explota contra Luis Rubiales: tienen drástica decisión por polémico beso

Más fuerte fue la reacción de la ministra de Igualdad, Irene Montero. “ Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro ”, escribió Montero el domingo en la red social X, previamente conocida como Twitter.

Pero el lunes, la RFEF se vio obligada a publicar un video de Rubiales en el que ofrece disculpas y admite que “seguramente me he equivocado”, pero que lo hizo en “un momento de máxima efusividad”.

“ Si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra. Y además aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la federación, pues tiene que, sobre todo en ceremonias y en este tipo de cuestiones, tener más cuidado”, añadió.

Hermoso pudo ser captada cuando riéndose gritó: “Eh, pero no me ha gustado”, mientras sus compañeras reían y ella agregó: “¿Qué hago yo? Mírame, mírame”, dando a entender que no podía hacer nada.