Grave denuncia: jugadores de Once Caldas fueron “agredidos con puñales”, según Acolfutpro

Durante los últimos años, el Once Caldas de Manizales atraviesa una dura situación en materia deportiva. A pesar que se le ha hecho una fuerte inversión, el cuadro blanco sigue sin conseguir buenos resultados, los cuales lo tienen en la última casilla de la Liga y, como si fuera poco, al borde del descenso.

Su tensa situación ha hecho perder la paciencia a los hinchas, que el pasado martes protagonizaron hechos violentos. Tras la dura derrota ante Alianza Petrolera por 1-2, cientos de aficionados invadieron la cancha del Palogrande para increpar a los jugadores de su equipo, reclamando el mal momento deportivo.

Aunque en principio se buscó no dejar que los aficionados pasaran hasta la cancha, la furia fue incontrolable y se vieron a algunos aficionados llegar a centímetros de los jugadores, quienes tuvieron que recibir golpes y patadas, además de agresiones verbales.

Hinchas de Once Caldas entraron furiosos al campo para reclamar por la situación del equipo. - Foto: Captura de pantalla: @LeagueOfi

Además de estos actos, en la previa de este duelo, los mismos hinchas también protagonizaron una tensa situación atacando el bus del equipo con piedras.

Por otro lado, en las calles aledañas al escenario se pudo ver el piso lleno de sangre, algo que se tomó como una cruel amenaza en contra de directivos, cuerpo técnico y jugadores.

Al conocerse estas fotos, varios hinchas reaccionaron en redes sociales, aplaudiendo el actuar de los vándalos que atacaron el bus del equipo que pudieron causar una tragedia.

El bus de Once Caldas sufrió ataque por los malos resultados. - Foto: Captura de pantalla: @ClasiquerosFPC

La grave denuncia de Acolfutpro

Luego de varios días de la tensa situación, desde la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) se realizó una fuerte denuncia. Por medio de su presidente, Carlos González Puche, se manifestó que cuatro jugadores del equipo fueron atacados por parte de los hinchas.

Además, uniformados de vigilancia privada recibieron agresiones de los desadaptados; González Puche pidió más compromiso a la Policía.

“Si bien la vigilancia corresponde al particular, la Policía tiene que estar pendiente cuando hay riesgo grande, como pasó en Manizales. Se conocía que era un partido álgido y cuatro jugadores del Once Caldas fueron agredidos con puñales y también fue agredida la vigilancia privada porque no tiene la capacidad legal para restringir”, dijo en charla con Caracol Radio.

Además de esta denuncia, Puche realizó un fuerte llamado a los hinchas, catalogando su actuar como “inadmisible”.

“No es admisible –bajo ningún punto de vista– que se conviertan, por el rendimiento deportivo, en jueces y prácticamente condenen al destierro a jugadores como lo han hecho, atenten contra sus vidas, atenten contra los vehículos, vayan a los lugares de entrenamiento a amenazar como pasa en el Deportivo Cali y el Quindío”, agregó.

Once Caldas vs. Alianza Petrolera - Foto: Once Caldas.

Por ahora, desde las autoridades locales no se ha conocido una sanción o investigación a estos hechos lamentables que empañan al fútbol colombiano.

Cabe anotar que este no ha sido el únicos suceso en los últimos días. En Medellín, la barra de Atlético Nacional impidió a toda costa que no se disputara el duelo con América por diferencias con la directiva del club.

Así esta la tabla del descenso para Once Caldas

20. Unión Magdalena - promedio de 1,0

19. Atlético Huila - 1,07

18. Once Caldas - 1,13

17. Alianza Petrolera - 1,16

16. Deportivo Cali - 1,17

15. Jaguares - 1,23.