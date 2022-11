Gustavo Alfaro, con poca esperanza en el duelo de Ecuador ante Países Bajos: “Es un partido presupuestado para perder”

El viernes 25 de noviembre, a las 11:00 a. m., Ecuador buscará llegar a octavos de final por segunda vez en su historia. Los dirigidos por Gustavo Alfaro no la tendrán nada fácil, pues enfrentarán a la siempre difícil Países Bajos, dirigida por Louis van Gaal.

Para superar a la defensa neerlandesa, Ecuador espera poder contar con su capitán Enner Valencia. El veterano delantero, autor de los dos goles en el debut contra el anfitrión, no pudo acabar el encuentro tras recibir un golpe en la rodilla.

“Los estudios médicos revelan que no hay lesión, pero el traumatismo fue severo. Como ya dije el otro día, no lo sacan de este partido ni con fuego y si es por él, estará a disposición, pero vamos a ver si responde bien en el entrenamiento de esta tarde”, declaró este jueves el seleccionador Gustavo Alfaro, dando un mensaje tranquilizador.

Al ser el máximo goleador de la historia de la ‘Tri’ –37 goles en 75 partidos– y autor de los últimos cinco goles de Ecuador en los Mundiales –tres en 2014 y dos en 2002–, buena parte de las opciones de Ecuador ante Países Bajos dependerá de la su eficacia. No obstante, Alfaro matizó: “Los partidos se definen en las áreas, pero se empiezan a ganar en mitad de la cancha y ahí tiene que estar orientada la batalla contra Países Bajos”.

Por “jerarquía” de Países Bajos, un rival que “viene a ser campeón”, Alfaro dio el papel de favorito a su rival, pero sin renunciar a nada: “Es un partido presupuestado para perder, como nos pasa en eliminatorias contra Argentina y Brasil. No tenemos nada que perder y todo por ganar”.

Pese a los elogios de Alfaro, veterano entrenador neerlandés, Louis van Gaal no se fía de la supuesta inferioridad del rival. “Ecuador es equipo mejor organizado que Senegal, por lo que nos costará más”. “Tenemos que hacerlo mejor cuando tengamos la pelota. Ellos no marcan muchos goles, pero tampoco conceden. Es un equipo estable, físicamente muy fuerte”, añadió.

Al igual que Alfaro, Van Gaal tiene la duda de si puede contar o no con su ‘9′ titular, en su caso Memphis Depay. “¿Si será titular? Si revelo mi once inicial, ellos sabrán demasiado, no solo en términos de calidad, sino también de estilo de juego”, aseguró.

Un arranque soñado ante Qatar

El triunfo de Ecuador en su debut en la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 fue histórico y Gustavo Alfaro, el director técnico de esta selección, no dudó en compartir su alegría una vez finalizó el compromiso ante el anfitrión del certamen.

Luego de que Ecuador se impusiera con dos goles de su capitán, Enner Valencia, ante las cámaras televisivas, Alfaro comentó: “Nos anulan un gol por fuera de lugar y, sin embargo, seguimos buscando. Creo que ganaron con mucha claridad, con mucha contundencia. Ojalá que sea el inicio importante que es lo que deseamos”.

Alfaro también expresó lo que implicó haber sido el encargado de romper dos estadísticas que llevaba a cuestas previo al partido de este 20 de noviembre. En primer lugar, ninguna selección anfitriona había perdido en el compromiso inaugural, y, en segundo lugar, ningún técnico argentino había ganado en el partido de apertura de una Copa Mundo.

“Era el partido más importante del Mundial, era no solamente el arranque, era el local, era derribar todos esos mitos históricos que a veces siempre juegan a favor o en contra de determinadas cosas. Pero este plantel está más allá de cualquier racha, de cualquier cosa, tiene un compromiso muy grande y eso fue lo que nos permitió conseguir esta victoria”, expuso el director entrenador de Ecuador.

*Con información de la AFP.