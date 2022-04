¿Gustavo Alfaro deja Ecuador para dirigir a la Selección Colombia? | Esto se sabe

Durante este lunes 18 de abril se hizo publica la noticia que era un secreto a voces para la Selección Colombia. Un simple formalismo por parte de la Federación Colombiana de Fútbol que comunicó la destitución de Reinaldo Rueda como entrenador de la Selección Colombia de Mayores.

El comunicado revela que el comité ejecutivo, “en su reunión ordinaria llevada a cabo el día de hoy”, acordó los términos para el final del contrato que ligaba a Rueda como seleccionador hasta el final del ciclo mundialista, es decir, hasta diciembre de 2022, si es que la Tricolor hubiera clasificado al Campeonato del Mundo.

Ya con esto, el equipo nacional deberá empezar a mirar hacia adelante para buscar de manera rápida el nombre que se encargará de tomar las riendas del equipo nacional de cara a las competiciones que se avecinan, además, de llevar a cabo un proyecto serio que le permita a la Tricolor volver a figurar en los torneos Conmebol, sumado a las casi obligadas clasificaciones a los mundiales del fútbol.

Aún sin ser oficiales los nombres con lo que pueda negociar la FCF, ya empiezan a salir a luz estrategas que podrían llegar a tomar el cargo y durante las últimas horas desde Ecuador se produjo una noticia importante que no se encontraba en el radar para el equipo nacional, pero que sin duda y de darse como oficial, podría ser beneficioso en busca de consolidar un proceso ambicioso para la Selección Colombia de cara al futuro.

Según lo revela la prensa ecuatoriana, a través del periodista José Freire, director de Ecuagol y Ecuagol TV, el actual estratega de la ‘Tri’, Gustavo Alfaro, estaría en carpeta por parte de Colombia para ser el nuevo director técnico, y tal parece que todo iría tan adelantado que el argentino solo habría pedido finalizar el proceso con Ecuador en el Mundial de Catar 2022, al que clasificó de manera heroica durante las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.

Freire utilizó su cuenta de Twitter en donde informó en primera medida. “Termina el Mundial y Gustavo Alfaro no seguirá siendo DT de la Selección de Ecuador”.

“Se convirtió en la primera opción para ser entrenador de Colombia, han existido conversaciones, pero no firma aún por respeto a la ‘Tri’. Pidió culminar el Mundial para formalizar”, complementó.

Desde el momento en que Carlos Queiroz se despidió de Colombia, el ‘Tigre’ Gareca se ha convertido en un auténtico anhelo para la FCF. La clasificación a Rusia 2018 lo avala, sumado a que en el repechaje ante una selección asiática no debería tener mayores problemas para avanzar a su segundo Mundial de manera consecutiva.

Gusto siempre ha existido en los directivos. Sin embargo, las conversaciones no han prosperado por su presente con el conjunto inca. “Nunca nos permitiríamos tener un contacto oficial en estos momentos. Cuando renovamos con la selección, independientemente me vaya bien o mal, no aceptaría hablar con alguien”, declaró.

El otro técnico en carpeta es Marcelo Bielsa, recientemente desvinculado del Leeds United al que llevó de regreso a la Premier League tras 16 años de espera. El argentino salió por malos resultados, aunque quedó en la memoria de los aficionados por devolverles el lugar en la primera división del fútbol inglés.

“Otra de las selecciones que no viajará a Catar es Colombia y los cafeteros están interesados en que el rosarino agarre la Sub-17 y la Sub-20 para poder trabajar desde las inferiores”, publicó en marzo pasado el diario Olé.

Luis Fernando Suárez, actualmente en la selección de Costa Rica, es otro de los nombres que ha rondado en la agenda de la Tricolor. El problema es que, para poder tener opciones de contratarlo, la FCF tendría que esperar que pierda el repechaje en junio o que termine su participación en Catar 2022 en diciembre.

En declaraciones para Zona Libre de Humo, el antioqueño aseguró que “dirigir la Selección Colombia para mí no es una obsesión; si se da, bien”, aunque dejó abierta la puerta a poder planteárselo en un futuro.