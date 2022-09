Hambre y mentalidad ganadora quiere Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Una semana de trabajo lleva el profesor Néstor Lorenzo con la Selección Colombia, 5 días con equipo completo. Convocó 26 jugadores, con la columna vertebral de lo que conoció cuando fue el asistente técnico de José Néstor Pékerman, es decir, David Ospina, Dávinson Sánchez, Wílmar Barrios, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Radamel Falcao García.

“Las sensaciones son muy buenas, la actitud de los muchachos ha sido la mejor, Hay un grupo con hambre y lo hemos incentivado a través de cada charla. Estoy tranquilo y hay un grupo que va a apuntar alto y donde hay mucho talento para confiar en un futuro, en un buen equipo”, empezó la rueda de prensa.

Una de las incógnitas de este equipo es en qué sistema va a jugar para acomodar al 10. El argentino despejó las dudas.

“La verdad, todavía no les di la formación a los muchachos. El capitán no lo diré, pero me gusta el 4-3-3 o 4-2-3-1”, afirmó y agregó.

“El 4-3-3 ha cambiado para ser más dinámico. El volante 10 lo tiran a un costado o detrás del 9. Cada equipo necesita un jugador talentoso. Tiene responsabilidad defensiva o táctica de asumir. Trataremos que ese jugador le dé talento al equipo y cuando el equipo no tenga la pelota”, aseguró refiriéndose al creativo del equipo.

En su plan de trabajo, Néstor Lorenzo dejó claro que no puede aún clasificar una convocatoria para noviembre.

“Estamos viendo. Ya no hay fecha Fifa. Por lo cual no tendríamos prioridad de convocar y los jugadores tendrían pocas vacaciones, tendrán poco descanso y generar un partido en esa zona me encantaría. Los clubes europeos aducirán que son sus vacaciones y lo veo complicado, la intención está y me encantaría, pero es complicado por Fifa y no hay obligación de prestar los jugadores”, apuntó.

Colombia tiene en James Rodríguez, Mateus Uribe o Juan Guillermo Cuadrado jugadores de buen pie para los tiros libres.

“Tenemos 4 entrenamientos, sin trabajar demasiado la pelota quieta, pero hay una estrategia que se va a implementar. De la práctica, el ejecutor y los jugadores que entren. Nos tenemos que fortalecer en ese sentido”, afirmó.

El exentrenador de Melgar fue consultado sobre las preocupaciones previo a enfrentar a Guatemala y México.

“La preocupación es que los jugadores manejen la ansiedad, que no salgan apurados. La diferencia entre intensidad y apuro. Los trabajos que se hicieron son con base en eso. Veo un equipo de jugadores con hambre, actitud y talento. De los nuevos pueden entrar en cualquier momento”, dejó claro.

Marcelo Roffé, psicólogo deportivo que estuvo en la era Pékerman se unirá al cuerpo técnico de Lorenzo para fortalecer la mentalidad.

“Estamos trabajando en la parte mental, mentalidad ganadora, que sea protagonista. Viniendo de un proceso que no logró el objetivo pensamos que es lo que trabajar en un inicio”, afirmó el nuevo entrenador.

Pese a ser una selección que no clasificó al Mundial y no está en el top 100, Néstor Lorenzo aseguró que se tomará este partido muy en serio.

“Es un equipo ordenado, un equipo fuerte en tres o cuatro jugadores. Continuaremos el día de mañana con otra charla. Como si fuera un partido de eliminatoria. Por el inicio y porque el rival no se puede menospreciar”, confirmó.

Finalmente, Néstor Lorenzo se refirió a James Rodríguez y su importancia en el equipo. Contó una infidencia de Radamel Falcao García.

“Es un tema serio la Selección y su compromiso es absoluto. James le puede dar mucho a la Selección y le puede ayudar a los jugadores jóvenes y lo mismo Falcao; me encantó que lo vi hablando de fútbol y movimientos con Durán. Así adquieren el compromiso que uno les da”, informó.